تكنولوجيا: جوجل تدعم هاتفي Pixel 6 بشريحة مودم mmWave 5G من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي تقدم تفاصيل حول سلسلة Pixel 6 القادمة، ولقد كشف تقرير جديد من رويترز عن خطط جوجل لدعم الإصدارات القادمة بشريحة مودم mmWave 5G من سامسونج.

قدمت شرائح Exynos في عدد كبير من هواتف سامسونج، إلا أن شرائح Exynos غابت عن سوق الولايات المتحدة، واليوم تنطلق عبر سلسلة Pixel 6 القادمة.

جاءت التفاصيل الجديدة حول خطط جوجل عبر تقرير نشر من رويترز، والذي أكد على أن سامسونج تقدم شرائح مودم mmWave 5G لسلسلة Pixel 6، كما أشير إلى رقاقات Tensor المخصصة ترتكز على تصميم Exynos.

ولقد كانت شركة كوالكوم الشركة الرائدة لتقنية mmWave 5G خلال الفترة الماضية، إلا أن تقنية شرائح مودم mmWave 5G تقدم أيضاً عبر كلاً من سامسونج وMediaTek.

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