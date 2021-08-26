شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يساعد البحث المحسّن فى إنستجرام على سد الفجوة مع تيك توك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن آدم موسيرى رئيس انستجرام، أن الشركة تخطط لإبراز الصور ومقاطع الفيديو بشكل بارز فى نتائج البحث فى المستقبل، حيث يمكن أن يُظهر التغيير شبكة الصور ومقاطع ألفيديو التى يمكن البحث فيها عن الكلمات الرئيسية جنبًا إلى جنب مع نتائج الحسابات وعلامات التصنيف، ولا تختلف عن طريقة عرض TikTok للنتائج حسنا نقل موقع The verege.

ويعد تعديل البحث جزءًا من "سلسلة من التحسينات المصممة للإلهام والاكتشاف"، وفقًا لموسيري، استخدمت الشركة البحث عن الكلمات الرئيسية كطريقة لتقديم نتائج مرئية- حيث يمكن لبعض المصطلحات سحب صفحات من الصور المقترحة- لكن خطة Instagram الجديدة ستمنح هذه الأهمية بشكل أكبر.

وقال موسيرى إن البحث باستخدام مصطلح مثل "ألفضاء" سيؤدى إلى عرض نتائج الصور وألفيديو المقترحة جنبًا إلى جنب مع الحسابات التقليدية وعلامات التصنيف، مما يشجع على المزيد من الاستكشاف، ستظل النتائج المرئية موجودة خلف نقرة كلمة رئيسية، ولكن يجب أن تكون أكثر بروزًا وشائعة.

ومع ذلك فإن البحث عن الكلمات الرئيسية الحالية فى Instagram هو نجاح أو خطأ؛ لا يعرض دائمًا النتائج عالميًا أو مع مجموعات الصور ذات الصلة، لهذا السبب يقول موسيرى إن الشركة تقوم أيضًا بتوسيع عدد المصطلحات التى ستحقق النتائج، بدءًا من اللغة الإنجليزية ثم البناء من هناك.

وحتى بدون المزيد من العناصر المرئية أو الكلمات الرئيسية الجديدة فى المزيج حتى الآن، فإن المعيار الرئيسى لـ Instagram للنتائج التى يعرضها هو الملاءمة، وفقًا لموسيري، لدى الشركة سلسلة من "الإشارات" التى تأخذها فى الاعتبار عند عرض النتائج، والمدرجة أدناه بترتيب الأهمية:

النص الخاص بك فى البحث

النص الذى تدخله فى شريط البحث هو إلى حد بعيد أهم إشارة للبحث، نحأول مطابقة ما تكتبه بأسماء المستخدمين ذات الصلة والسير الذاتية والتعليقات التوضيحية وعلامات التصنيف والأماكن.

نشاطك

يتضمن هذا الحسابات التى تتابعها والمشاركات التى شاهدتها وكيفية تفاعلك مع الحسابات فى الماضي، نعرض عادةً الحسابات وعلامات التصنيف التى تتابعها أو تزورها أعلى من تلك التى لا تتابعها.

معلومات عن نتائج البحث

عندما يكون هناك الكثير من النتائج المحتملة، فإننا ننظر أيضًا إلى إشارات الشعبية، يتضمن ذلك عدد النقرات والإعجابات والمشاركات والمتابعات لحساب أو علامة تصنيف أو مكان معين.

وتنطبق نفس الاقتراحات على كيفية ظهور المحتوى الخاص بك أيضًا، ينظر النظام الأساسى إلى النص الموجود فى مقبض Instagram والسيرة الذاتية وموقعك والتعليقات التوضيحية على المنشورات ألفردية لتحديد ما إذا كان المحتوى الخاص بك مناسبًا لبحث معين.

وتحاول الشركة أيضًا تصفية المحتوى الذى ينتهك إرشادات التوصيات، بما فى ذلك الموضوعات الحساسة مثل العنف أو شبه العري.