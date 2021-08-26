تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق ساعة Series 7 الذكية بأحجام 41 و45مم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق ساعة Watch Series 7 الذكية، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن خطط ابل لإطلاق الإصدار الجديد بأحجام أكبر 41 و45مم.

قدمت شركة ابل خلال 2018 ساعتها الذكية Apple Watch بأحجام 40/44 مم، ولقد أكدت التقارير على أن ابل تستعد لدعم الجيل القادم من الساعات الذكية بحجم أكبر.

ولقد كشفت التسريبات المصورة عن علامة تؤكد على الحجم الجديد الذي تنطلق به ساعة Watch Series 7 وهو “45مم”، حيث تظهر العلامة على سوارة المعصم الخاصة بالساعة الذكية، كما تتوافق هذه التفاصيل مع التسريبات التي نشرت في السابق عبر Uncle Pan، حيث أكدت التسريبات السابقة على أن ساعة Series 7 تأتي بحجم 41 و45مم.

من جانب أخر أشارت التسريبات السابقة إلى أن الجيل القادم من ساعات ابل الذكية يأتي بتصميم جديد، مع حجم أكبر للبطارية، كما أشارت التسريبات إلى أن الساعة الذكية تأتي بإطارات مميزة بتصميم مسطح، مع إطارات نحيفة.

يذكر أن التوقعات تشير إلى خطط ابل لإطلاق ساعة Apple Watch Series 7 الذكية في حدث ابل المرتقب لإطلاق سلسلة iPhone 13 قي 17 من سبتمبر.

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