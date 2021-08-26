شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما تعهدت به شركات التكنولوجيا الكبرى لحماية الأمن السيبرانى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعدت شركات التكنولوجيا مثل آبل وجوجل ومايكروسوفت بالمساعدة في تعزيز الأمن السيبراني في الولايات المتحدة بعد اجتماع مع الرئيس الأمريكى جو بايدن في البيت الأبيض، تختلف التعهدات حسب الشركة ولكنها تتراوح من إنفاق المليارات على البنية التحتية الإلكترونية إلى تقديم المساعدة في سلسلة التوريد والتعليم حسبما نقل موقع The verege.

ويأتي الاجتماع الرفيع المستوى مع الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا في أعقاب الهجمات الإلكترونية الكبرى ضد الوكالات الحكومية الأمريكية والبنية التحتية للطاقة مثل خط أنابيب كولونيال.

وقال بايدن في اجتماع "الحقيقة هي أن معظم بنيتنا التحتية الحيوية يملكها ويديرها القطاع الخاص، ولا تستطيع الحكومة الفيدرالية مواجهة هذا التحدي بمفردها".

وأعلنت شركة Apple أنها ستعمل مع مورديها من أجل "زيادة الاعتماد الجماعي للمصادقة متعددة العوامل" بالإضافة إلى توفير تدريبات أمنية جديدة، والاستجابة للحوادث، ومعالجة الثغرات الأمنية، تخطط أمازون لتقديم جهاز مصادقة متعدد العوامل لجميع أصحاب حسابات Amazon Web Services مجانًا ولإتاحة جميع تدريب الوعي الأمني ​​لموظفي الشركة للجمهور دون أي تكلفة.

قالت جوجل إنها ستنفق أكثر من 10مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز الأمن السيبراني وسلسلة توريد البرمجيات في الولايات المتحدة، وعدت جوجل أيضًا بتدريب أكثر من 100000 أمريكي على تحليلات البيانات ودعم تكنولوجيا المعلومات من خلال برنامج الشهادة المهنية للشركة، قالت مايكروسوفت إنها ستستثمر 20 مليار دولار في خمس سنوات، وقدمت وعودًا مماثلة لجوجل.

وحضر الاجتماع ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet ، وآندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، وتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل، ورئيس شركة IBM والرئيس التنفيذي Arvind Krishna، والرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Satya Nadella، إلى جانب ممثلين من صناعات أخرى مثل الطاقة والتعليم.