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تكنولوجيا: هل يتسبب فيسبوك بزيادة الجرائم الإلكترونية بحق الأطفال؟

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القاهرة - سامية سيد - اتهمت شركة NSPCC المختصة بحماية الأطفال شبكة التواصل الاجتماعي Facebook بكونها المسببة في زيادة الجرائم الإلكترونية بحق الأطفال وفقا لما نقلته RT.

 

وتشير الشركة، إلى أنه وفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته، زادت الجرائم الإلكترونية بحق الأطفال خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 70%، وأن الشرطة اكتشفت 5441 حالة للتواصل الجنسي مع الأطفال عبر الشبكة خلال السنة الأخيرة.

 

وتضيف الشركة، استخدمت شبكة Facebook وتطبيقات Instagram وWhatsApp و Messenger تقريبا في 50% من هذه الحالات.

 

ومن جانبها أعلنت Facebook أنها على تعاون وثيق مع الشرطة في مثل هذه القضايا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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