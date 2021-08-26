تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق الإصدار الخاص من Halo Infinite Xbox Series X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت و343 Industries عن اثنان من الأجهزة المميزة بثيم Halo، حيث كشفت عن Xbox Series X – Halo Infinite، وذراع التحكم Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2.

صممت الأجهزة الجديدة بثيم Halo للإحتفال بالذكرى السنوية لإطلاق Halo Infinite، وتتضمن مجموعة Xbox Series X – Halo Infinite جهاز ألعاب Xbox Series X بتصميم Halo مع ذراع تحكم وأيضاً نسخة من اللعبة.

ويتميز جهاز الألعاب بتصميم مخصص في الهيكل الخارجي، حيث يأتي الجزء السفلي بتصميم معدني بلون داكن مع الإيريديوم الذهبي، بينما يتضمن الجزء العلوي رسوم النجوم المميزة ل Zeta Halo، كما تأتي فتحات المراوح بلمسات باللون الأزرق مستوحاة من Cortana.

كما يأتي هذا الإصدار بصوت لبدء التشغيل، حيث يصاحب بدء التشغيل وإيقاف التشغيل صوت Halo-themed المخصص.

أيضاً يتميز الإصدار الخاص بذراع تحكم بلون داكن مع لمسات من الإيريديوم، وشعار Halo في الجهة الخلفية.

وتقدم مايكروسوفت أيضاً الإصدار الخاص من Elite Series 2 الذي يتميز بعصا قابلة للتعديل، حيث يمكن للمستخدم ضبط الإستجابة في العصا، حيث يأتي الذراع بعدد 6 من thumbsticks، واثنان من العصا القياسية، واثنان بتصميم كلاسيكي، كما يتميز ذراع التحكم بتصميم متسع يدعم التخصيص والشكل المفضل.

كما يدعم ذراع التحكم تخصيص D-pad بين اثنان من الإختيارات، أيضاً تتضمن ذراع التحكم 4 من paddles في الجزء الخلفي، وهو تصميم يدعم التخصيص لمهام متعددة.

ويأتي Elite Series 2 ببطارية مدمجة تدعم عمر شحن يصل إلى 40 ساعة، كما يتوفر كابل USB C لذراع التحكم، ومن المقرر أن تتوفر مجموعة Xbox Series X – Halo Infinite بسعر 549 دولار، بينما ينطلق Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 بسعر 200 دولار.

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