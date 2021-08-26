شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تخطط لتشكيل لجنة لتقديم المشورة بشأن القضايا الشائكة المتعلقة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، تشكيل لجنة لتقديم المشورة بشأن القضايا الشائكة المتعلقة بالانتخابات العالمية.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، أن المنصة تتواصل مع الأكاديميين وخبراء السياسة حول قضايا تتعلق بالإعلانات السياسية والمعلومات المضللة حول الانتخابات.

ومن المتوقع ألا يقتصر عمل اللجنة على الانتخابات الأمريكية وحدها، حيث من المحتمل أيضًا أن يكون للجنة دور للتأثير في الانتخابات التي يتم مراقبتها عن كثب في المجر وألمانيا والبرازيل والفلبين.

وتعد اللجنة مستقلة من الصحفيين والأكاديميين والنشطاء ومكلفة بمراجعة سياسات فيسبوك.