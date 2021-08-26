شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يلتقط صورة لمجموعة من النجوم على بعد 5000 سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط تلسكوب هابل الفضائى بعض صورة جديدة لمكان يتشكل فيه النجوم فى الفضاء، حيث التقطت كاميرا المجال الواسع 3 (WFC3) على هابل صورة فى كوكبة الجوزاء، على بعد نحو 5000 سنة ضوئية من الأرض، وتعرف هذه المنطقة باسم AFGL 5180، والتى تتكون من الغبار والغاز وهى واحدة من العديد من المناطق فى الفضاء حيث تولد النجوم.



صورة النجوم

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم التقاط الصورة بواسطة WFC3 الخاصة بهابل، والتى تلتقط الصور فى الضوء المرئى والأشعة تحت الحمراء، ما يسمح برؤية النجوم الشابة المخفية فى مناطق مثل AFGL 5180 بشكل أكثر وضوحًا.

وكتبت ناسا فى بيان: "تولد النجوم فى بيئات مغبرة وعلى الرغم من أن هذا الغبار يصنع صورًا مذهلة، إلا أنه يمكن أن يمنع علماء الفلك من رؤية النجوم المضمنة فيه".

كما تم تصميم أداة " WFC3" لالتقاط صور مفصلة في كل من الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء، ما يعني أنه يمكن رؤية النجوم المختبئة في مناطق تشكل النجوم الشاسعة مثل AFGL 5180 بشكل أكثر وضوحًا.

وتتكون النجوم من سحب من الغبار والغاز التى تسمى السحب الجزيئية أو المشاتل النجمية، ويمكن لكل حضانة نجمية فى الكون أن تشكل آلاف أو حتى عشرات الآلاف من النجوم الجديدة خلال حياتها.