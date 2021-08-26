بالصورة: أعشاش دبور الورق تتوهج بلون النيون الأخضر والعلماء يجهلون السبب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 20 دقيقة

وجد العلماء أنّ عش الدبابير الورقية، يضيء باللون الأخضر تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية. وهم ليسوا متأكدين بعد من سبب حدوث ذلك.

وجاء في المقال الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: كان الباحثان بيرند شولهورن وسيرج بيرثييه يمران بغابات شمال فيتنام عندما عثرا على أعشاش الدبور، التي تنتمي إلى جنس Polistes. وقد ذهلوا لمعرفة أنها تتوهج في الظلام.

وكتب الباحثون في ملخص الدراسة: “كشفت أطياف أغشية غطاء الشرنقة عن نطاقات انبعاثات ضيقة من اللون الأخضر”.

“تم قياس تحولات ستوكس الكبيرة التي بلغت حوالي 160 نانومتر مع عوائد كمية عالية من الألوان الفلورية تصل إلى 35٪. وتمّ تسجيل أطياف الإرسال من أجل تقدير مساهمة اللون الفلوري في الضوء المرئي المنقول عبر غشاء غطاء الشرنقة.

وكتب الباحثون في الدراسة أنّ التوهج يمتد إلى 360 و400 نانومتر في الطول الموجي.

في مقابلة مع Live Science، قال شولهورن أنّ الاكتشاف حدث عن طريق الصدفة، لأنهم كانوا يبحثون في البداية عن حشرات فلورية غير معروفة.

عندما تتعرض للضوء الأبيض، تكون أغطية الشرنقة بيضاء زاهية.

ومع ذلك، يبدأ اللون الأخضر النيون بالظهور في وضح النهار ويبلغ أوجّه في الليل.

كتب المؤلفون في الدراسة: “في البيئة الطبيعية، يمكن ملاحظة التوهّج القوي بسهولة بالعين المجردة على مسافات تتراوح بين 5 و20 متراً اعتماداً على أنواع وحجم العش وقوة شعلة الأشعة فوق البنفسجية”.

تمت مقارنة أعشاش الدبابير الفيتنامية بتلك الموجودة في غابات الأمازون المطيرة في غيانا الفرنسية وجنوب فرنسا.

إنّ جميع الأعشاش الثلاثة لها خصائص فلورية قوية، على الرغم من وجود اختلافات طفيفة في الشدة والمدى.

من غير الواضح بعد لماذا تتوهج الأعشاش، لكنّ الباحثين قدموا العديد من التفسيرات: التمويه المحتمل ضد أوراق الغابات؛ تصفية ضوء الأشعة فوق البنفسجية الضار الموجود في الطيف الشمسي؛ أو القدرة على توجيه الدبابير الصاعدة في شفق المساء.