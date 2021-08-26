الشركة المنتجة لـ”ببجي” تسعى لإصدار عمل وسائطي يتجاوز فكرة ألعاب الفيديو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تعد لعبة ببجي القتالية من أشهر ألعاب الفيديو التي انتشرت في معظم أنحاء العالم، وبعد النجاح الكبير الذ حققته اللعبة تسعى الشركة المنتجة لإنتاج عمل وسائطي يتجاوز فكرة ألعاب الفيديو.

تعمل شركة “كرافتون” التي أنتجت لعبة “ببجي” الشهيرة على إنتاج سلسلة خيال “فانتازيا” تعتمد على رواية كورية جنوبية تحظى بشعبية كبيرة، تسمى “الطائر الذي يشرب الدم” (The Bird That Drinks Tears).

وقال موقع “ذا فيرج” إن الرواية الشهير للكاتب لي يونغ-دو ستتحول إلى عمل “وسائطي” يتجاوز فكرة ألعاب الفيديو، وهو الاتجاه الجديد الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه.

والمشروع الجديد الذي يسمى “Project Windless” يعمل عليه المخرج، كوانغ جاي سون، وزميله إيان ماكيغ، وقالا إنهما يعملان حاليا على ما أطلقا عليه “الكتاب المقدس المرئي” للمسلسل وتوقعا الانتهاء من تحويل الرواية إلى مسلسل بحلول نهاية العام.

وعبر ماكيغ عن إعجابه بالرواية قائلا إنها “لا تشبه أي قصة خيالية أخرى قرأتها من قبل، مع وجود طرق جديدة جديدة لاستكشاف الطبيعة البشرية، وهو ما يجذبني دائما”.

وقال سون إن قصص لي يونغ-دو تقدم “عنصرا متنوعا من الحداثة ويتفاعل كل عنصر بشكل عضوي لخلق عالم فريد”.

وتعتبر لعبة ببجي” (PUBG) التي أصدرتها الشركة في 2017 واحدة من أشهر الألعاب في العالم، وتقوم فكرتها على معارك يشارك فيها لاعبون من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت، وتنتشر بشكل خاص في أوساط المراهقين.

وقد حظرتها بعض الدول بسبب “العنف” التي تروج له، ومن بين هذه الدول العراق، الذي أشار برلمانه في 2019 إلى تأثيرها “السلبي” على الشباب، في بلد يُعاني منذ فترة طويلة من نزاعات دموية على أرض الواقع.