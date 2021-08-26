تكنولوجيا: Oppo تستعد للمنافسة في سوق الأجهزة اللوحية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط شركة Oppo للمنافسة في سوق الأجهزة اللوحية قريباً.

أشارت تسريبات نشرت عبر Digital Chat Station على منصة Weibo أن شركة Oppo تستعد لإطلاق إصدارها الأول من الأجهزة اللوحية، كما نشرت صورة توضح التصميم المتوقع لهذا الإصدار، مع بعض من المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

وتشير التسريبات إلى أن جهاز Oppo اللوحي يأتي بحجم 12.6 إنش، وهو حجم يحاكي إصدار هواوي الأخير من الأجهزة اللوحية MateTab Pro، كما تؤكد التسريبات أيضاً على أن الجهاز يحاكي تصميم إصدار هواوي.

كما يأتي جهاز Oppo بواجهة ColorOS مخصصة لتتوافق مع شاشة الأجهزة اللوحية، على أن تتضمن الواجهة أدوات جديدة، مع مميزات تتكامل مع هواتف Oppo وأيضاً إصدارات الشركة من السماعات اللاسلكية والساعات الذكية.

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