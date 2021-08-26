شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن حرب الكلام بين عملاقى التكنولوجيا إيلون ماسك وجيف بيزوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك إيلون ماسك رمزًا تعبيريًا ضاحكًا ردًا على تغريدة تشير إلى أن شركة Blue Origin لجيف بيزوس نسخت فكرة SpaceX بمركبتها الفضائية Project Jarvis، وتم الكشف عن هذا المشروع الشهر الماضى، وهو مصمم ليكون نموذجًا أوليًا لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام بالكامل New Glenn، والذى يهبط عموديًا، مثل مركبة SpaceX's Starship.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية شارك مستخدم تويتر صورة لخزانات النموذج الأولى فى منشأة Blue Origin Texas، مع التسمية التوضيحية "مرحبًا إيلون، هل يمكنني نسخ عملك".

دفع هذا الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX للرد برمزين تعبيريين ضاحكين، مشيرًا إلى أنه يوافق على اقتراح أن Blue Origin كان ينسخ SpaceX.

كانت أصدرت Blue Origin سلسلة من الرسوم البيانية التى تدعى أن مركبة الهبوط على القمر SpaceX كانت غير آمنة، وذلك بعد أن منحت وكالة ناسا العقد الوحيد لشركة SpaceX، بدلاً من شركات متعددة.

ويعود الخلاف بين اثنين من أغنى الرجال في العالم إلى عام 2004، عندما كان هناك خلاف حول طموحاتهم الفضائية، واشتعل ببطء منذ ذلك الحين.

أسس بيزوس Blue Origin في عام 2000، وأسس ماسك شركة SpaceX في عام 2002، وكلاهما لبناء صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، ووصل العداء حقًا إلى ذروته في عام 2013، عندما قاد جيف بيزوس حملة لمنع SpaceX من الاستخدام الحصري لمنصة إطلاق ناسا، ثم استمر هذا العداء الذى كان يتصاعد مع كل خطوة يتسابق فيها الثنائى حتى أزمة عقد ناسا مع SpaceX فقط والاستغناء عن Blue Origin.