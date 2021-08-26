شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام Google Fit لتتبع اللياقة البدنية ومراقبة صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Google Fit سهل الاستخدام ومتوفر على كل من أندرويد وiOS، وهو يجمع المعلومات من التطبيقات الأخرى التي تركز على الصحة وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، مما يمنحك نظرة عامة على أنشطة اللياقة البدنية والنوم اليومية والأسبوعية، ولا تحتاج إلى ساعة ذكية لاستخدام Google Fit، على الرغم من أنك إذا قمت بذلك فستضيف تمارين إلى التطبيق تلقائيًا بدلاً من الاضطرار إلى إدخالها بنفسك.

وفقا لما ذكره موقع "business insider" يعد Google Fit عبارة عن تطبيق لتتبع اللياقة البدنية متاح لأجهزة أندرويد وiOS، كما أنه مصمم ليكون بمثابة مدرب افتراضي لمساعدتك على تحقيق حياة أكثر صحة ونشاطًا، وفي التطبيق، يمكنك ربح نقاط القلب، وهو هدف نشاط تم إنشاؤه بواسطة Google Fit بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية، من خلال إكمال أنشطة معتدلة إلى مكثفة.

ويقدم التطبيق أيضًا نصائح عملية لتحقيق النشاط اليومي وأهداف النوم، ويمكنك استخدامه لقياس وتتبع تقدمك، كما يمكن استخدام Google Fit مع تطبيقات وأجهزة اللياقة البدنية الأخرى.



كيفية إعداد Google Fit 1. قم بتنزيل تطبيق Google Fit لنظام التشغيل أندرويد أو iOS.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.

3. قم بتوصيل Google Fit بـ Apple Health من خلال الضغط على Connect to Apple Health، وهذا الأمر اختياريا.

4. اضغط على "السماح بالإخطارات" لتمكين دفع الإشعارات المتعلقة بأهداف نشاطك اليومية والأسبوعية.

5. حدد أهداف نشاطك اليومي من خلال الضغط على التالي في النافذة المنبثقة، اضغط لتحديد الخيار الأنسب لأسلوب حياتك، واضغط فوق تحديد الأهداف لتأكيد اختيارك.



كيفية استخدام Google Fit يحتوى تطبيق Google Fit على ثلاثة أقسام رئيسية: الصفحة الرئيسية والمجلة والملف الشخصي، وإليك كيفية استخدام كل منها: الصفحة الرئيسية الضفحة الرئيسية هي يومك وأسبوعك في لمحة، مع العدد اليومي لنقاط القلب المكتسبة والخطوات المكتملة في الأعلى، عندما تحقق أهدافك اليومية، ستكتمل كلتا الدائرتين، وأسفل "نقاط القلب" و"خطواتك" مباشرة، يتم حرق السعرات الحرارية، وقطع الأميال، والتحرك لدقائق.