شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام Google Fit لتتبع اللياقة البدنية ومراقبة صحتك والان مع تفاصيل الخبر
ما هو Google Fit؟
ويقدم التطبيق أيضًا نصائح عملية لتحقيق النشاط اليومي وأهداف النوم، ويمكنك استخدامه لقياس وتتبع تقدمك، كما يمكن استخدام Google Fit مع تطبيقات وأجهزة اللياقة البدنية الأخرى.
كيفية إعداد Google Fit
1. قم بتنزيل تطبيق Google Fit لنظام التشغيل أندرويد أو iOS.
2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.
3. قم بتوصيل Google Fit بـ Apple Health من خلال الضغط على Connect to Apple Health، وهذا الأمر اختياريا.
4. اضغط على "السماح بالإخطارات" لتمكين دفع الإشعارات المتعلقة بأهداف نشاطك اليومية والأسبوعية.
5. حدد أهداف نشاطك اليومي من خلال الضغط على التالي في النافذة المنبثقة، اضغط لتحديد الخيار الأنسب لأسلوب حياتك، واضغط فوق تحديد الأهداف لتأكيد اختيارك.
كيفية استخدام Google Fit
يحتوى تطبيق Google Fit على ثلاثة أقسام رئيسية: الصفحة الرئيسية والمجلة والملف الشخصي، وإليك كيفية استخدام كل منها:الصفحة الرئيسية
الضفحة الرئيسية هي يومك وأسبوعك في لمحة، مع العدد اليومي لنقاط القلب المكتسبة والخطوات المكتملة في الأعلى، عندما تحقق أهدافك اليومية، ستكتمل كلتا الدائرتين، وأسفل "نقاط القلب" و"خطواتك" مباشرة، يتم حرق السعرات الحرارية، وقطع الأميال، والتحرك لدقائق.
تُظهر الصفحة الرئيسية أيضًا عدد المرات التي حققت فيها أهدافك اليومية في الأيام السبعة الماضية، وتقدمك نحو هدفك الأسبوعي، وبيانات النوم إذا كان لديك تطبيق أو جهاز متصل بتتبع النوم.المجلة
تعرض علامة التبويب هذه الأنشطة التي يمكنك إضافتها يدويًا باستخدام رمز علامة الجمع + في الركن الأيمن السفلي من الشاشة، ويتم أيضًا إضافة الأنشطة تلقائيًا بواسطة الأجهزة المتصلة (مثل Wear OS أو Apple Watch) والتطبيقات.الملف الشخصيفى علامة التبويب "الملف الشخصي"، يمكنك تغيير أهداف نشاطك (الخطوات ونقاط القلب)، وتعيين جدول زمني لوقت النوم، وإضافة أو تغيير المعلومات المتعلقة بوزنك وطولك.