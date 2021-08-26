شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الإختلافات بين منصتي الألعاب xCloud و Stadia والان مع تفاصيل الخبر



- منصة العاب xCloud القاهرة - سامية سيد - تغير مفهوم الألعاب في الوقت الحديث، حيث لجأت العديد من الشركات المطورة للألعاب إلى الخدمات السحابية، وهي المنصات التى تحمل مستقبل الألعاب، وجاءت Stadia من Google و Project xCloud من Microsoft كأحد أبرز المنصات الكبري المتنافسة في هذا المجال، وفيما يلى نعرض أبرز الإختلافات بين كلا المنصتين كما يلى:- منصة العاب xCloud هي خدمة ألعاب Xbox السحابية من مايكروسوفت، تم إصدار الخدمة لأول مرة في الاختبار التجريبي في نوفمبر 2019، وتم إطلاق الخدمة لاحقًا لمشتركي Xbox Game Pass Ultimate في 15 سبتمبر 2020، ويتم توفير ألعاب Xbox Game Pass السحابية لمشتركي Ultimate دون أي تكلفة إضافية.



منصة Stadia: ودخلت الخدمة مرحلة الاختبار المنزلي في مايو 2019 ، حيث يمكن استخدامها خارج بيئة المختبر، ودخلت الاختبار العام في وقت لاحق من العام وتم الكشف عنها في E3 2019.منصة Stadia: هي المعروفة بالتطوير باسم بروجيكت ستريم، خدمة ألعاب سحابية قيد التطوير من قبل جوجل ويتم استضافة الألعاب على خوادم جوجل ويقوم الاعب فقط بتمرير البيانات وذلك باستخدام متصفح جوجل كروم، وهي نظام مع أداة تحكم مخصص لبث الألعاب، اعلنت عنها جوجل خلال فعاليات GDC 2019 ولا تتطلب نوع خاص من الأجهزة فهي تتطلب أن يكون الجهاز متصل في شبكة الانترنت ويدعم متصفح جوجل كروم، بإمكان ستاديا دعم تدفق الألعاب بمعدل 60 إطارًا في الثانية تمنح المنصة قوة معالجة رسومية تُعادل 10.7 تيرافلوبس بدقة HDR و 4K ومن المتوقع ان تصل إلى 120 اطار في الثانية بدقة 8K في المستقبل القريب.

وبمجرد الاشتراك في الخدمة، يمكن للاعبين بدء الألعاب دون الحاجة إلى تنزيل محتوى جديد على أجهزتهم الشخصية مع امكانية بث المحتوى بشكل مباشر على منصة يوتيوب ومع امكانية استئناف اللعب على اي أجهزة اخرى بنفس الحالة فقد طورت جوجل وحدة تحكم واي فاي الخاصة بها والتي تتصل مباشرة بمركز بيانات جوجل الذي تتدفق منه اللعبة .