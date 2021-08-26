شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تسهل العثور على الغرف الصوتية المناسبة لك.. اعرف إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرب منصة تويتر طريقة لتسهيل العثور على الغرف الصوتية Spaces التى قد تكون مهتما بها، وتطلق المنصة اختبارا جديدا يظهر لك عندما يستمع أحد الأشخاص الذين تتابعهم عبر تويتر إلى غرفة صوتية، وذلك من خلال تسليط الضوء على هذا البث فى الجزء العلوى من الجدول الزمنى الخاص بك.

وذكر موقع البوابة العربية للاخبار التقنية، أنه بالنظر إلى أن الشركة تتطلع إلى جعل الغرف الصوتية الخاصة بها عنصرا أكبر فى تجربة المنصة الأوسع، فإن اكتشاف Spaces يمثل الآن تحديا رئيسيا، وذلك لأنه إذا لم تنبه المنصة المستخدمين إلى الغرف الصوتية المهمة بالنسبة لهم، فإنها تفقد إمكانات مشاركة كبيرة.

وهو الدافع الرئيسي وراء هذه الإضافة الجديدة.

وقامت المنصة حتى الآن بهذا الأمر عندما يتحدث شخص ما تتابعه فى دردشة Spaces، ولكن تظهر الآن أيضًا الغرف التى يستمع إليها أصدقائك، مما يوفر طريقة أخرى لتسليط الضوء على المناقشات المحتملة ذات الأهمية.

وللمحافظة على الخصوصية، أضافت المنصة أيضا وسيلة تبديل سهلة لإلغاء تنشيط التنبيهات عندما تستمع إلى غرفة صوتية.

وإذا كنت لا تريد أن يعرف متابعيك الغرف الصوتية التى تحضرها، فيمكنك إيقاف ذلك بالانتقال إلى قائمة الإعدادات والخصوصية ومن ثم الخصوصية والأمان، ومن ثم إيقاف تشغيل خيار السماح للمتابعين بمعرفة الغرف الصوتية التي تستمع إليها.

ومع ذلك، فإن إيقاف هذا لن يخفي وجودك داخل Spaces، وإذا كنت تحضر أحد الغرف الصوتية، فإن الأشخاص الموجودين في الغرفة معك يظلون قادرين على رؤية أنك هناك.

ويؤدى وجود المزيد من عمليات البث إلى المزيد من تحديات الاكتشاف، وذلك لأن لديك الآن بثا مستمرا تحتاج إلى التدقيق فيه فى الوقت الفعلى من أجل الكشف عن البث الذى يرغب كل مستخدم فى سماعه.

ونتيجة لذلك أضافت المنصة حديثا علامات مواضيع للغرف الصوتية، مما يساعد فى تصفية القوائم يدويا التى من المحتمل أن تلعب دورا كبيرًا في ملء علامة التبويب Spaces القادمة لكل مستخدم.

وأضافت المنصة فى الأسبوع الماضى طريقة أخرى لجعل Spaces أكثر قابلية للاكتشاف من خلال تسهيل قيام التطبيقات الأخرى بالإشارة إلى Spaces.