شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب تختبر ميزة "ردود فعل الرسائل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت واتس آب مؤخرًا برنامج الاختبار التجريبي لتطبيق واتس آب Web، وبدأت الشركة الآن في اختبار ميزة مراسلة جديدة تسمى ردود فعل الرسائل، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، يقوم واتس آب بتطوير ميزة رد فعل الرسائل التي ستمكن المستخدمين من الرد على نص باستخدام رمز تعبيري، ويُعتقد أن هذه الميزة الجديدة ستجعل التجربة أكثر بساطة لمستخدمي واتس آب.

فيما تعد هذه ليست ميزة واتس آب الأولى لأن العديد من التطبيقات الشائعة الأخرى مثل Facebook Messenger و Instagram وTwitter وSignal وغيرها تقدم أيضًا نفس الميزة، كما ذكرت WABetaInfo ، ستتوفر هذه الميزة الجديدة في التحديث القادم لمختبري النسخة التجريبية.

وتمامًا مثل Instagram DM ، سيتمكن مستخدمو واتس آب أيضًا من إضافة ردود فعل emoji على الرسائل الفردية بعد طرح هذه الميزة، ووفقًا للصورة التي شاركها WABetaInfo ، سيتعين على المستخدمين تحديث تطبيقهم إلى أحدث إصدار من أجل رؤية ردود الفعل، وإذا تفاعل المستخدم مع رسالة معينة وكان الشخص الآخر يستخدم إصدارًا أقدم من التطبيق، فسيتلقى رسالة تطالبه بتحديث التطبيق.

وفي الآونة الأخيرة، قدم واتس آب برنامج تجريبي لـواتس آب Web، ووفقًا لـ WABetaInfo ، يقوم واتس آب بإطلاق برنامج تجريبي عام لواتس آب Web، وهذا يعني أن مستخدمي واتس آب Web سيتمكنون الآن من اختبار الميزات الجديدة القادمة إلى التطبيق.