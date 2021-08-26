تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم Realme Narzo 50A بتصميم غير تقليدي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف Realme Narzo 50A الذي يأتي بتصميم غير تقليدي في الجهة الخلفية.

كشفت التسريبات المصورة التي نشرت عبر @OnLeaks و 91mobiles عن تصميم هاتف Narzo 50A الذي يعلن عنه بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.

وتظهر وحدة الكاميرة بتصميم مستطيل، والتي تتضمن ثلاثة من المستشعرات، مع فلاش LED، ومستشعر للبصمة إلى أسفل إعدادات الكاميرة.

أيضاً يتميز الهاتف بتصميم مزدوج في الجهة الخلفية، والذي يجمع بين التصميم الأملس، وتصميم نمطي مع خطوط بتصميم غير تقليدي.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Narzo 50A يأتي بحجم شاشة 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G85، وبطارية بقدرة 6000 mAh مع تقنية الشحن 18W.

وتتضمن إعدادات الكاميرة في الهاتف مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف منفذ USB C، ومدخل للسماعات، مع مكبر صوتي firing في الجزء السفلي.

المصدر

اعلان





