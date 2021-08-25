شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يلغى ميزة السحب للأعلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع The Verge إن ميزة السحب للأعلى في انستجرام لن تستمر بعد الآن، إذ قررت المنصة إيقاف الخاصية التي تسمح للأشخاص بزيارة صفحات الويب الخارجية عن طريق السحب للأعلى، بدءاً من 30 أغسطس، وبدلاً من رابط التمرير السريع، أشار المسئولون في انستجرام إلى إن الأشخاص سيكون بوسعهم استخدام ملصقات الروابط القابلة للنقر والتي تنقل الأشخاص إلى مواقع ويب خارجية.

ويعتمد هذا التحديث على اختبار بدأته الشركة في وقت سابق من هذا الصيف، ففي يونيو، بدأ انستجرام في اختبار هذه الملصقات لدى العديد من المستخدمين، على أن يمتلك المستخدم حساباً موثقاً أو أن يكون لديه ما لا يقل عن 10000 متابع.

وذكر فيشال شاه، رئيس المنتج السابق في انستجرام لموقع ذا فيرج أن الملصقات تتناسب بشكل أكبر مع الطريقة التي يستخدم بها الأشخاص المنصة حالياً.

وأضاف أن الهدف نشر الملصقات على نطاق أوسع، ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين الميزتين في أنه يمكن للمشاهدين التفاعل مع القصص التي تحتوي على ملصق رابط، ولكن لا يمكنهم التفاعل مع التمرير السريع للقصص.

وأكدت انستجرام أنه في الوقت الحالي لن يحصل على خيار الملصق سوى الأشخاص الذين لديهم امتيازات السحب للأعلى، و«لا يزال يقيّم» طرحه على المزيد من المستخدمين.