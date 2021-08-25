شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرين صناعيين راداريين لرسم خرائط ثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الصين الإطلاق المدارى التاسع والعشرون لتعزيز قدرات البلاد فى مجال الاستشعار عن بعد ورسم الخرائط عبر الأقمار الصناعية.

وقال موقع "space" إن صاروخ لونج مارش 4 بى انطلق من تايوان بشمال الصين وارتفع فى سماء ضبابية وتم إضاءة بلاطات العزل عند سقوطها بعيدا عن جسم الصاروخ وعلى مقربة من عمود الصاروخ.

وذكرت بيانات التتبع الفضائى الأمريكية أن قمرين صناعيين تيانهوى -2 (02) فى مدار قريب من القطبية على بعد حوالى 318 ميلا (511 كيلومترًا) فوق الأرض.

وتم إصدار القليل من المعلومات حول الأقمار الصناعية قبل الإطلاق أو بعده، وقالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية إن الزوجين كانا من أجل "التجارب والبحوث العلمية، ومسح الأراضي والموارد، والمسح الجغرافى ورسم الخرائط".

وتشير ورقة بحثية نشرت فى مجلة المسح ورسم الخرائط إلى أن نظام الأقمار الصناعية Tianhui-2 هو أول نظام أقمار صناعية لمسح ورسم خرائط بالميكروويف فى الصين.

وسوف يدور القمرين الصناعيين فى مدار فى التكوين، لرسم خرائط للأرض بحيث يمكن دمج بيانات كل منهما لإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد بدقة تبلغ حوالى 9.8 قدم (3 أمتار)، وتقارن الورقة أيضا النظام بتوليفة TanDEM-X الألمانية و TerraSAR-X التى تم إطلاقها فى 2010 و 2011 على التوالى.

وتم تطوير وتصنيع كل من الأقمار الصناعية Tianhui-2 (02) وصاروخ Long March 4B من قبل أكاديمية شنغهاى لتكنولوجيا رحلات الفضاء (SAST)، وهى شركة تابعة رئيسية لمقاول الفضاء والدفاع الصينى العملاق المملوك للدولة، شركة China Aerospace Science and شركة التكنولوجيا (CASC).