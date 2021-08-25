تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن سوارة Fitbit Charge 5 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Fitbit رسمياً عن سوارة Fitbit Charge 5 الذكية التي تنطلق بتصميم جديد ونحيف بنسبة 10% مقارنة بالإصدار السابق.

تتميز سوارة الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.04 إنش، ويدعمها طبقة من Corning Gorilla Glass 3، كما تأتي الشاشة بإختيار always-on، مع سطوع أعلى في الشاشة مرتين أكثر.

وتعد Fitbit Charge 5 أول السوارات الذكية المميزة بمستشعر EDA، حيث يعمل هذا المستشعر على قياس درجة إستجابة الجسم للتوتر والضغط وفقاً للتغييرات التي تطرأ على جسم المستخدم مثل التعرق في أصابع المستخدم.

أيضاً يرتكز تتبع المستخدم في التمارين الرياضية على نظام GPS ويدعم حتى 20 نمط رياضي، مع ميزة التعرف التلقائي على التمارين، كما يضم V02 max tracker.

وتأتي السوارة الذكية بمستشعر لرصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، كما يتم تقييم المعلومات عبر Health Metrics على تطبيق Fitbit.

وتعمل السوارة الذكية على قياس معدل تنفس المستخدم، كما تعمل السوارة على تتبع نوم المستخدم، أيضاً تضم السوارة الذكية عدد 20 من الأنماط، ومن المقرر أن تتوفر السوارة الذكية بعدد من الألوان يشمل اللون الأسود، والأبيض، والذهبي بسعر 180 يورو.

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