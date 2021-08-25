تكنولوجيا: سلسلة iPhone 13 تنطلق للبيع في 17 من شهر سبتمبر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات المصورة التي جاءت من الصين على خطط ابل لبدء بيع الإصدارات القادمة من سلسلة iPhone 13 في 17 من سبتمبر.

بدأت شركة ابل خلال العام الماضي الحجز المسبق لهاتفي iPhone 12 و12 Pro في منتصف شهر أكتوبر، بينما بدأت في تلقي طلبات الحجز لكلاً من هاتفي iPhone 12 mini و 12 Pro Max في بداية شهر نوفمبر، إلا أن التسريبات تؤكد على أن سلسلة iPhone 13 ستنطلق للبيع في وقت مبكر عن العام الماضي.

أيضاً أوضحت التسريبات المصورة التي نشرت عبر صفحة @PandaIsBald خطط ابل لإطلاق 4 من الإصدارات هذا العام، كما أكدت الصور على أن الإصدارات الجديدة تنطلق للبيع في 17 من سبتمبر.

من جانب أخر يتوفر الإصدار الجديد من سماعات ابل اللاسلكية Apple AirPods 3 في 30 من سبتمبر، حيث تنطلق للبيع بعد فترة قصيرة من بدء تلقي طلبات الحجز المسبق.

وتؤكد الكثير من التوقعات على صحة إطلاق سلسلة iPhone 13 خلال شهر سبتمبر، كما تشير التوقعات إلى أن السلسلة القادمة ستحقق مبيعات أفضل من إصدارات 2020 من هواتف الأيفون، وهو ما أكد عليه تقرير نشر من بلومبرغ، والذي أوضح خطط ابل لتوفير عدد أكبر من وحدات هواتف الأيفون هذا العام بنسبة 20% أكثر.

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