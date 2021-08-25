شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تتخذ إجراء لإنهاء هيمنة Apple وGoogle على العمولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تمرر كوريا الجنوبية تعديلًا تاريخيًا لقانون قد يجبر آبل وجوجل على التخلي عن قبضتهما على تحصيل العمولات من المطورين، في حين كان هناك الكثير من المناقشات حول هاتين الشركتين لديهما الكثير من التحكم في الرسوم المحصلة من عمليات الشراء داخل التطبيق في متاجر التطبيقات الخاصة بهما، فهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها بلد ما خطوة حاسمة للحد من ذلك وفقا لما نقله موقع TheNextWeb عن رويترز.

وصوتت لجنة برلمانية كورية جنوبية بالفعل لصالح التعديل، كما يمكن للبرلمان أن يدلي بأصواته النهائية.

وتفرض كل من Apple و Google رسومًا بنسبة 30% من مطوري التطبيقات على عمليات الشراء داخل التطبيق، ومع ذلك فقد خفضوا خلال العام الماضي هذه الرسوم إلى 15% للإيرادات التي تقل عن مليون دولار.

وتعتقد كلتا الشركتين أن طرق الشراء داخل التطبيق توفر إطارًا قويًا وآمنًا للمطورين لكسب المال وتجنب الاحتيال.

وردًا على تعديل القاعدة الجديدة في كوريا الجنوبية، قالت شركة Apple إن هذه الخطوة قد تكون خطيرة على المستخدمين من حيث الخصوصية:

وستعرض هذه الخطوة المستخدمين الذين يشترون سلعًا رقمية من مصادر أخرى لخطر الاحتيال ، وتقوض حماية خصوصيتهم، وتجعل من الصعب إدارة مشترياتهم.

وأضافت الشركة أن هذه الخطوة توفر فرصًا أقل لأكثر من 482.000 من مطوري Apple المسجلين في كوريا الجنوبية، والذين كسبوا 8.55 تريليون وون كوري (7.3 مليار دولار) حتى الآن.

وبالمقارنة المبيعات من متجر Google Play أعلى؛ وأشارت صحيفة كوريا تايمز إلى أن الرقم وصل إلى 5 تريليون وون كوري (4.3 مليار دولار) العام الماضي.

في الولايات المتحدة تم تقديم مشروع قانون من الحزبين هذا الشهر، بهدف كبح هيمنة Apple و Google على أنظمة الدفع داخل التطبيقات في متاجر التطبيقات الخاصة بهم.

بصرف النظر عن الحكومات، انتقدت شركات مثل Epic Games وSpotify لجان التطبيقات غير العادلة.