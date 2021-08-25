شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر سيظهر قائمة الأصدقاء الذين يحضرون Spaces في مخططك الزمني والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت منصة المدونات الصغيرة أيضًا قدرة جديدة لمستخدميها للتحكم في من يمكنه رؤية أنشطة الاستماع الخاصة بهم، وهذا يعني أنه إذا كان المستخدم لا يرغب في مشاركة المساحات التي قد يحضرها مع المتابع، فيمكنه إيقاف تشغيل الميزة.
- للقيام بذلك، توجه إلى قائمة "الإعدادات والخصوصية".
- هنا، ابحث عن "الخصوصية والأمان"، وانتقل إلى Spaces.
- بعد ذلك، أوقف خيار "السماح للمتابعين بمشاهدة المساحات التي تستمع إليها".
سيؤدي إيقاف تشغيله إلى إخفاء نشاط Spaces عن متابعيك، ولكن، سيظل الأشخاص في المساحة التي تحضرها قادرين على رؤية وجودك في غرفة الدردشة.
في وقت سابق من هذا الشهر، أضاف تويتر القدرة على إضافة مضيفين مشاركين إلى محادثات Spaces الصوتية، يمكن إضافة هذين المضيفين المشتركين عبر الدعوة فقط ويقال أنهما يسهلان على المضيف الرئيسي إدارة المحادثات والإشراف عليها.