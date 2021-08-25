شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر سيظهر قائمة الأصدقاء الذين يحضرون Spaces في مخططك الزمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيُظهر تويتر الآن ما إذا كان شخص ما تتابعه يحضر محادثات Spaces الصوتية على خطك الزمني، وحتى الآن ، أظهر تويتر Spaces في المخطط الزمني فقط عندما تستضيف جهة اتصال Spaces، وباستخدام الميزة الجديدة، سيتمكن المستخدمون من معرفة متى قام الشخص الذي يتابعونه بضبط Spaces.

كما أعلن من قبل حساب تويتر الرسمي لـ Spaces، فإن هذه الإمكانية متاحة لبعض مستخدمي Android و iOS على حدٍ سواء، "نحن نجرب طرقًا لمساعدتك في اكتشاف المزيد من المساحات، بالنسبة للبعض منكم على نظامي iOS و Android ، إذا كان شخص ما تتابعه يستمع إلى Space، فسترى ذلك في الجزء العلوي ".

وأضافت منصة المدونات الصغيرة أيضًا قدرة جديدة لمستخدميها للتحكم في من يمكنه رؤية أنشطة الاستماع الخاصة بهم، وهذا يعني أنه إذا كان المستخدم لا يرغب في مشاركة المساحات التي قد يحضرها مع المتابع، فيمكنه إيقاف تشغيل الميزة.

إليك كيفية التحكم في من يمكنه رؤية المساحة التي ستحضرها: - للقيام بذلك، توجه إلى قائمة "الإعدادات والخصوصية".

- هنا، ابحث عن "الخصوصية والأمان"، وانتقل إلى Spaces.

- بعد ذلك، أوقف خيار "السماح للمتابعين بمشاهدة المساحات التي تستمع إليها".

سيؤدي إيقاف تشغيله إلى إخفاء نشاط Spaces عن متابعيك، ولكن، سيظل الأشخاص في المساحة التي تحضرها قادرين على رؤية وجودك في غرفة الدردشة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أضاف تويتر القدرة على إضافة مضيفين مشاركين إلى محادثات Spaces الصوتية، يمكن إضافة هذين المضيفين المشتركين عبر الدعوة فقط ويقال أنهما يسهلان على المضيف الرئيسي إدارة المحادثات والإشراف عليها.