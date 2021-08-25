شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء يحتفل بذكرى زواجه بطريقة فريدة بالمحطة الدولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك رائد فضاء ناسا شين كيمبرو عين مهارة لالتقاط صور رائعة، لذلك ليس من المفاجئ أنه في ذكرى زواجه هذا الأسبوع استخدم مهارات الكاميرا الخاصة به لإرسال رسالة خاصة على طول الطريق من محطة الفضاء الدولية (ISS) إلى زوجته وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وصل رائد الفضاء الأمريكي البالغ من العمر 54 عامًا إلى الموقع المداري على ارتفاع 250 ميلًا فوق الأرض في أبريل 2021 بعد انطلاقه من مركز كينيدي للفضاء على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 مع ثلاثة أفراد آخرين من طاقمه.

وكشف كيمبرو كيف كان يفتقد زوجته في الذكرى الثلاثين لزواجهما، مضيفًا: "للمساعدة في الاحتفال بتكريم رفيقتي أردت مشاركة بعض الميزات التي اكتشفتها حول كوكب الأرض المذهل على شكل قلب. "

والصور أثناء تحديقه من محطة الفضاء على مدار الأشهر الأربعة الماضية، مشاهد مذهلة حيث اجتمعت الأرض والماء لخلق رمز الحب المألوف.

لم تتزامن ذكرى زواج كيمبرا فقط مع إقامته في محطة الفضاء الدولية.

في يونيو انضم رائد الفضاء إلى نادي النخبة من أبناء الأرض الذين عاشوا عيد ميلادهم في الفضاء، بالطبع أقام زملائه الستة من أفراد الطاقم حفلة، على الرغم من الاعتراف بأنها لم تكن حفلة عيد ميلادك المعتادة.

اوفي رحلته الثانية إلى محطة الفضاء الدولية بعد أول رحلة له في عام 2016 ، اكتسب Kimbrough سمعة طيبة على متن المحطة الفضائية لمهاراته في التصوير الفوتوغرافي ، وهو نشاط يحب العديد من رواد الفضاء الاستمتاع به عند قضاء بعض الوقت في عملهم المعتاد في إجراء التجارب وأداء أعمال الصيانة على القمر الصناعي.

فيما يلي بعض الصور الأخرى التي التقطها Kimbrough التي تم التقاطها من المحطة في الأسابيع الأخيرة .