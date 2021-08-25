اكتشاف “حوت برمائي” عاش في مصر قبل 43 مليون عام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن فريق بحثي مصري، عن اكتشاف نوع غير معروف من الحيتان البرمائية عاش بالمياه المصرية قبل 43 مليون عام.

البحث، الذي قدمه فريق علمي من جامعة المنصورة، بدلتا النيل، اعتبر أن هذا الاكتشاف يمثل طفرة لعلماء الحفريات العرب، باعتبار أنها “المرة الأولى في التاريخ التي يقود فيها فريق عربي مصري توثيق جنس ونوع جديدين من الحيتان”، بحسب ما أورد “مجلس الوزراء المصري”، الأربعاء.

وأوضح البحث، الذي استعرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، أنه تم استخراج حفريات الحوت عام 2008، وأن الحوت يبلغ طوله 3 أمتار، ويزن نحو 600 كغم.

وسمي الحوت، الذي تم استخراجه من واحة الفيوم، غرب القاهرة، “فيومسيتس أنوبس”، علما بأنه امتلك العديد من الخصائص التشريحية، التي مكنته من الحياة في تلك الفترة، وفق حساب مجلس الوزراء المصري.

وقال محمد سامح، أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة، إن هناك العديد من الحيتان القديمة عاشت بمنخفض الفيوم، تعود إلى العصر الإيوسيني (حقبة جيولوجية استمرت من 56 إلى 34 مليون سنة مضت).

بينما ذكر حساب مجلس الوزراء المصري أن “هذا الاكتشاف المهم سينشر الأربعاء بإحدى مجلات علم البيولوجي العالمية المرموقة”، دون تحديدها.