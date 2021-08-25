تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسمياً عن هاتف Galaxy M32 5G بمعالج Dimensity 720

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري عن هاتف Galaxy M32 5G الذي يأتي بمعالج Dimensity 720 وكاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 280 دولار.

يتميز هاتف Galaxy M32 5G بتصميم Infinity-V في الشاشة بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما يضم نتوء الشاشة مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

أيضاً يأتي الهاتف بمعالج Dimensity 720، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

وفي إعدادات الكاميرة تقدم سامسونج الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ويدعم هاتف Galaxy M32 5G بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن بقدرة 15W، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، وينطلق الهاتف بألوان الأزرق والأسود.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في 2 من سبتمبر بسعر يبدأ من 280 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو سعر 310 للنموذج الأعلى.

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