سامسونج تجتاح الأسواق العالمية بـهواتفها الذكية الجديدة 2021

دبي - يزن راشد - تعد شركة سامسونج، المجموعة الكورية الجنوبية، من بين أشهر الأسماء في مجال التكنولوجيا واسهم سامسونج الاكثر شهره من بين الاسهم العالمية من حيث اجتذابها لـ اهتمام المستثمرين في مجال الأسهم. بقيمة علامة تجارية تبلغ 62.3 مليار دولار أمريكي، وبهذه القيمة السوقية الضخمة تحتل شركة سامسونج المرتبة الخامسة في قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة علي مستوي العالم. يبلغ التقييم الحالي للشركة الكورية الجنوبية اثني عشر ضعفًا عن تقييمها الأولي في عام 2000.

دعنا نتعرف علي أهم النقاط التي تجعل أسهم سامسونج الأكثر شهرة من بين الاسهم العالمية ودائما ما تكون متواجدة في قائمة المحافظ الاستثمارية للمستثمرين في مجال الأسهم بدون أدني شك وما هو المتوقع لـ سهم سامسونج من وراء طرحها لـ أجهزتها الذكية الجديدة؟

سهم سامسونج هو أحد الأسهم الأكثر شهرة عالميا

● أحد المهيمنين في مجال الهواتف الذكية

تستمر هيمنة شركة سامسونج في سوق الهواتف الذكية. خلال الربع الثالث من العام الماضي 2020، استعادت سامسونج المركز الأول حيث سجلت نموًا سنويًا بنسبة 2.9٪ ، مسجلة بيع 80.4 مليون وحدة. سيطرت سامسونج على 22.7٪ من حصة السوق. في السنوات الأخيرة ، شعرت سامسونج بـ ازدياد حدة المنافسة، وخاصة اللاعبين الصينيين ، وظلت تركز على المنتجات المبتكرة والمتطورة للغاية وسهلة الاستخدام للتواجد وبشدة علي ساحة المنافسة المتزايدة. في حين أن الشركة ليس لديها حصة في الصين ، إلا أنها تسيطر على سوق كبير في الهند (24٪) والولايات المتحدة (30٪) ، وهما ثاني وثالث أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.

مؤخرًا أعلنت سامسونج تقديمها أربعة طرازات من الهواتف الذكية القابلة للطي والتي تشمل هاتفين ذكيين من النوع القابل للطي يمكن فتحهما جنبًا إلى جنب وهاتفين من نوع “Flip-type” يمكن فتحهما لأعلى ولأسفل. يقال إن شركة سامسونج، المشهورة بأفكارها المستقبلية ، تعمل على جهاز شفاف ، كما هو موضح في إحدى براءات الاختراع التي أعلن عنها USPTO في أغسطس 2020.

● 5G والسعي وراء تقنية الـ 6G

قطعت شركة سامسونج الكورية الجنوبية خطوات كبيرة في مجال تقنية الـ 5G. أصبحت أول شركة في العالم تحصل على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية على معداتها التجارية من الجيل الخامس. لقد كانت رائدة في التسليم الناجح لحلول 5G الشاملة بما في ذلك الشرائح وأجهزة الراديو وتقنيات الشبكة الأساسية. تدعم الشركة خدمات 5G التجارية في الأسواق الرائدة في العالم ، بما في ذلك كوريا والولايات المتحدة واليابان ، وتتوسع في أسواق جديدة بما في ذلك كندا ونيوزيلندا.

مع أوائل عام 2021 ، قامت شركة سامسونج بـ تسليط الضوء على إمكانيات وفوائد المدخلات المتعددة الضخمة ، والمخرجات المتعددة (MIMO) في أنظمة 5G NR وخريطة طريقها لحلول MIMO الضخمة. يعرض المستند التقني عوامل الشكل المختلفة ، وتقنيات الهواء الأساسية ، وخطط التطوير ، بالإضافة إلى رؤية الشركة لهذه التكنولوجيا الهامة الضرورية لبناء 5G. تُعد Massive MIMO عاملاً تمكينيًا رئيسيًا لمعدلات البيانات السريعة للغاية لشبكة 5G ، كما أنها تساعد أيضًا في رفع إمكانات 5G إلى مستوى جديد.

من المتوقع أن يصل سوق MIMO الضخم إلى 9.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 ، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 30.2٪ خلال الفترة المتوقعة (2020-2025) من 1.54 مليار دولار أمريكي في عام 2019.

5G. لقد حددت بالفعل رؤيتها للجيل القادم ، 6G. تتمثل رؤية الشركة لـ 6G في تقديم تجربة الاتصال الفائق التالية في كل ركن من أركان الحياة. وأوضح سونغيون تشوي ، رئيس شركة مركز أبحاث الاتصالات المتقدمة. لتسريع البحث عن 6G ، قام قسم أبحاث الشركة، مركز البحث والتطوير المتقدم ضمن SET Business التابعة لشركة Samsung Electronics ، بتأسيس مركز أبحاث الاتصالات المتقدمة في منتصف عام 2019 ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل علي تحقيق هذه التقنية لتظل سامسونج كـ عهدها دائما متوقفة في مجال البحث والتطوير.

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ مع مطلع هذا الشهر في حدثها السنوي للكشف عن الأجهزة الجديدة عن أربعة منتجات جديدة تعد بتجربة مستخدم فائقة وتأتي مسلحة بالتكنولوجيا والميزات المتقدمة.

Galaxy Z Fold / Z Flip3: تم الكشف عن Z Fold3 و Z Flip3 في حدث Unpacked 2021 وهما من الجيل الثالث من هواتف سامسونج الذكية القابلة للطي والمزودة بتقنية 5G. يحتوي Z Fold3 على شاشة Infinity Flex مقاس 7.6 بوصة غير معطلة ويأتي مع دعم S Pen ، لأول مرة في جهاز قابل للطي.

يتميز Z Flip3 – غالاكسي زيفيليب ٣ بتصميم أنيق وسهل الجيب مع ميزات كاميرا محسّنة وشاشة غطاء أكبر. قالت سامسونج إن كلا الهاتفين الذكيين مزودان بمقاومة الماء IPX8 ومصنوعان من Armor Aluminium. للحماية من الخدوش والسقوط العرضي ، تم تجهيز الهواتف بزجاج Corning gorilla victus.

“بصفتنا شركة رائدة في الصناعة في فئة الأجهزة القابلة للطي ، فإننا فخورون بالبناء على إرثنا من الابتكار مع Z Fold3 و Z Flip3. تزود هذه الأجهزة المستهلكين بتقنيات تفتح طرقًا جديدة لتعظيم والاستمتاع بكل لحظة باستخدام نظام بيئي مبني على الانفتاح والابتكار “، قال TM Roh ، رئيس قطاع الاتصالات المتنقلة في شركة سامسونج.

يتيح Z Fold3 – غالاكسي زيفولد 3 تجربة غامرة بفضل تقنية الكاميرا الجديدة تحت الشاشة. تحتوي على مساحة أكبر للعرض للحصول على لوحة كاملة غير منقطعة وتتميز بمعدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتز على كل من الشاشات الرئيسية والغطاء. سعر جهاز الـ زي فولد يصل الي 1800 دولار أمريكي بينما يبلغ سعر الـ زي فليب قيمة الـ 1000 دولار أمريكي.

هل يجب أن تقتني واحدا؟

يُعد Galaxy Z Fold3 أفضل تصميم للهاتف القابل للطي على غرار الكتاب. إن متانته المحسّنة ومقاومته للماء ، ناهيك عن تكامله مع قلم S Pen يجعله خيارًا جذابًا بشكل خاص للمستهلكين الذين يريدون هاتفًا ذكيًا بشاشة عملاقة.

ومع ذلك ، فإن الافتقار إلى مقاومة الغبار ، وتصميمه الضخم ، وسعره المرتفع ، يعني أن معظم المستهلكين سيتحفظون قليلا قبل التفكير جديا في اقتناء واحدا منهم. قامت Samsung بعمل رائع في البناء على Z Fold و Z Fold2 الأصليين ، والآن عليها أن تفعل الشيء نفسه مع Z Fold3 لضمان أن الجيل التالي هو هاتف ذكي متاح حقًا لجميع المستهلكين.

خلاصة القول

علي المجال التقني, دائما ما تقدم سامسونج الابتكارات والحلول الذكية من خلال هواتفها الجديدة والتي هي نقلة نوعية في سوق الهواتف الذكية ومع هذا الجيل الجديد من هواتف الـ زي فولد والـ زي فليب من المتوقع ارتفاع قيمة سهم سامسونج مع بدأ عمليات البيع.

حيث أن الاستطلاعات الأولية من قبل المتهمين بـ مجال التكنولوجيا تؤكد علي أن هذه الأجهزة الجديدة هي طفرة في عالم الهواتف الذكية وأن الجميع متحمس لـ اقتنائها بكل تأكيد. لذا من نظرة استثمارية, فـ بكل تأكيد سهم شركة سامسونج من أقوي الأسهم المتواجدة علي ساحة الأسهم التكنولوجية نظرا لـ تحقيقها عوائد مجزية لـ حامليها علي مدار السنين.