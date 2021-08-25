كيف تفوق نظام Google TV على Android TV

دبي - يزن راشد - اعتاد مستخدمي أجهزة التلفاز الحديثة على وجود نظام Android TV كواحد من أهم أنظمة التشغيل لأجهزة التلفاز. إلا أن جوجل قد بدأت في الاعتماد على نظام Google TV كنظام أساسي لأجهزة التلفاز، وكبديل للنظام الأول.

ويقدم نظام Google TV تجربة استخدام أفضل مع تصميم أكثر حداثة وقدرات أكثر كنظام تشغيل. ولعل المستخدمين يهتمون بمعرفة الفروق بين النظامين نظرًا لأن أجهزة التلفاز العاملة بنظام Google TV وAndroid TV لازالت تباع.

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ما هو نظام Google TV

بدأت جوجل في الاعتماد على نظام Google TV كنظامها الأساسي لأجهزة التلفاز، وذلك بدايةً من عام 2020، ويعتمد النظام على أجهزة كروم كاست لكي يعمل.

ويعتبر هذا النظام بديلًا مباشرًا لنظام Android TV. إلا أن الأخير قد يحتاج لبعض الوقت حتى يختفي من الأسواق. ونظام Google TV لا يعتبر نظامًا جديدًا بشكل كامل، بل يمكن اعتباره نسخة محسنة من Android TV.

وهذا يعني أن الخواص والمميزات التي اعتاد عليها المستخدمين في النظام السابق لازالت موجودة. كما أن النظام الجديد قادر على تشغيل تطبيقات التلفاز المتوفرة عبر متجر جوجل بلاي بدون مشكلة.

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الاختلافات بين النظامين

طورت جوجل نظام تشغيل أجهزة التلفاز الجديد مع التركيز بشكل رئيسي على المحتوى المخصص. حيث إن المحتوى ضمن النظام سيكون مخصص لكل مستخدم بناءًا على طريقة استخدامه للنظام والبيانات التي تعرفها جوجل عنه بالفعل.

وقد تم تغيير تصميم النظام بشكل واضح أيضًا، وذلك مع التركيز على الشاشة الرئيسية بدلًا من شاشة التطبيقات التي كان يعتمد عليها نظام Android TV بشكل رئيسي.

ويعرض النظام على مستخدميه عددًا من التوصيات والاقتراحات بالنسبة للمحتوى، وذلك بشكل متكامل مع خدمات البث التي يدعمها النظام.

وبالمقارنة مع نظام Android TV فنظام جوجل الجديد، Google TV، يقدم تصميمًا متناسقًا إلى حد كبير، مع دعم خواص المشاهدة الحية Live TV إن كان المستخدم مشتركًا في خدمات مخصصة لذلك، ومع وجود خدمات مثل YouTube TV و Sling TV.

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ويدعم نظام Google TV خاصية التحكم عن بعد في جهاز التلفاز من خلال الهواتف الذكية. ويتفوق “الريموت” الجديد على خواص التحكم عن بعد في النظام القديم. كما أن التحكم سيختلف بحسب التطبيق الذي يتحكم فيه المستخدم عن بعد.

وتستفيد المنظومة بأكملها من الاعتماد على حساب جوجل الخاص بالمستخدم، إلى جانب خواص المشاركة العائلية، وبعيدًا عن المخاوف بشأن الخصوصية فهذه الميزة تساهم في حصول المستخدم على محتوى مخصص أكثر.