دبي - يزن راشد - بعد اختبارها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، طرحت منصة إنستاجرام خيار المنتجات المروجة الجديد ضمن علامة التبويب Instagram Shop لجميع التجار في التطبيق.

وكانت المنصة قد كشفت في العام الماضي عن المتجر كجزء من توجه شركة فيسبوك الأكبر نحو التجارة الإلكترونية.

ويمكن للعلامات التجارية التي تمتلك قوائم منتجات الترويج لها في علامة تبويب المتجر، مع إخلاء مسؤولية “دعائية” يحدد المنشورات المدفوعة.

وقالت المنصة: بعد إجراء اختبار ناجح، نطلق إعلانات ضمن علامة تبويب Instagram Shop على مستوى العالم لتسهيل اكتشاف الأشخاص للعلامات التجارية والتسوق منها.

وتظهر العناصر الموجودة في المتاجر حاليًا ضمن شبكة مكونة من عمودين من المربعات المربعة. فيما تظهر الإعلانات في شكل مربع داخل هذه البنية. ولكن يتم تمييزها بعلامة “دعائية” في الركن الأيمن السفلي من الصورة.

وعند النقر على الإعلان، يتم فتح صفحة تفاصيل المنتج، التي تعرض مزيدًا من المعلومات حول العنصر والصور الإضافية والمنتجات الأخرى من العلامة التجارية.

ويمكن للمستخدم أيضًا حفظ قوائم المنتجات الدعائية في قائمة الرغبات، أو مشاركتها مع الأصدقاء من صفحة التفاصيل.

وتعد الإضافة جزء من تحول التجارة الإلكترونية الأوسع في المنصة، الذي يتضمن تعليم المستخدمين ببطء توقع أنهم قادرون على التسوق لشراء عناصر من الصور داخل التطبيق.

وتعتبر علامة التبويب المتجر، التي تم تقديمها في شهر يوليو الماضي، عنصرًا أساسيًا في هذا الأمر.

ومع قيام المزيد من الأشخاص بتشغيل التجارة الإلكترونية بسبب إغلاق المتاجر بسبب فيروس كورونا. فإن التوجيه التدريجي لخيارات التسوق في المنصة يشهد حدوث المزيد من أنشطة التسوق داخلها. مما يجعلها أداة ترويجية أكثر قيمة بمرور الوقت.

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إنستاجرام تضع الإعلانات في علامة تبويب المتجر

بينما يتعلم المنصة المزيد عن تفضيلات التسوق لكل مستخدم والمنتج الذي يعجبه، تصبح علامة التبويب المتجر أكثر قيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن 80 في المئة من مستخدمي المنصة يتابعون علامة تجارية واحدة على الأقل عبرها. ويؤكد ذلك إمكانية اكتشاف المنتج والترويج له في التطبيق.

ويتم طرح خيار المنتجات المروجة الجديد في البلدان التي تتوفر بها علامة التبويب المتجر. ويتم إطلاق هذه الإعلانات بنموذج قائم على المزاد. وتظهر عبر الهاتف المحمول، وذلك بالنظر إلى أن علامة التبويب المتجر غير متاحة عبر سطح المكتب.

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