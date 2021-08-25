دبي - يزن راشد - تعرض نشطاء حقوق الإنسان للقرصنة باستخدام برنامج تجسس بيغاسوس التابع لشركة NSO Group الإسرائيلية.

وقال باحثون في Citizen Lab إن جهاز آيفون الخاص بالناشط تعرض للاختراق في وقت سابق من هذا العام من خلال برنامج تجسس قوي تم بيعه إلى دول قومية، متغلبًا على إجراءات الحماية الأمنية الجديدة التي صممتها شركة آبل.

وحللت Citizen Lab، وهي هيئة مراقبة الإنترنت ومقرها جامعة تورنتو، جهاز آيفون 12 برو الخاص بالناشط ووجدت دليلًا على أنه تم اختراقه بدءًا من شهر فبراير باستخدام هجوم لا يتطلب أي تدخل من المستخدم لإصابة جهاز الضحية.

واستغل هجوم ثغرة أمنية غير معروفة سابقًا في iMessage من آبل، التي تم استغلالها لدفع برنامج التجسس بيغاسوس.

ويعد الاختراق مهمًا، وذلك لأن باحثي Citizen Lab قالوا إنهم وجدوا دليلًا على أن الهجوم استغل بنجاح أحدث برامج آيفون في ذلك الوقت، كل من iOS 14.4 والإصدارات الأحدث iOS 14.6، التي أصدرتها آبل في شهر مايو.

كما أن الاختراق تحايل أيضًا على ميزة أمان برمجية جديدة مضمنة في جميع إصدارات iOS 14، التي يطلق عليها BlastDoor، والتي من المفترض أن تمنع هذه الأنواع من اختراقات الأجهزة عن طريق تصفية البيانات الضارة المرسلة عبر iMessage.

وبالنظر إلى قدرته على التحايل على BlastDoor، أطلق الباحثون على هذا الاستغلال الأخير ForcedEntry.

وقال رئيس هندسة الأمن والهندسة المعمارية في آبل: تدين الشركة بشكل لا لبس فيه الهجمات الإلكترونية ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم ممن يسعون إلى جعل العالم مكانًا أفضل. الهجمات مثل تلك الموصوفة متطورة للغاية. ويكلف تطويرها ملايين الدولارات. وغالبًا ما يكون لها مدة صلاحية قصيرة. وتستخدم لاستهداف أفراد معينين.

وأضاف: لا تشكل هذه الهجمات تهديدًا للغالبية العظمى من مستخدمينا. ونواصل العمل للدفاع عن جميع عملائنا. ونضيف باستمرار وسائل حماية جديدة لأجهزتهم وبياناتهم.

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هجوم بيغاسوس يتهرب من الحماية الأمنية لجهاز آيفون

قالت شركة NSO Group إنها لم تر نتائج Citizen Lab. وأضافت أنها تحقق في ما إذا كانت تتلقى معلومات موثوقة تتعلق بإساءة استخدام النظام.

وزعمت NSO Group مؤخرًا أنها منعت خمسة عملاء حكوميين من الوصول إلى بيغاسوس بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

واتهمت NSO Group لسنوات بمساعدة الحكومات أثناء تجسسها على المعارضين السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

واكتسبت مثل هذه الادعاءات مزيدًا من الشرعية في وقت سابق من هذا العام مع نشر مشروع بيغاسوس، وهو عرض صحفي كبير حول الممارسات التجارية لشركة برامج التجسس الإسرائيلية.

وكشف المشروع عن قائمة مسربة تضم ما يقرب من 50000 رقم هاتف. التي يقول الباحثون إنها تمثل أهداف مراقبة محتملة لبرنامج بيغاسوس.

علاوة على ذلك تم التأكيد على أن القائمة تشمل عدد من الشخصيات العالمية البارزة. بما في ذلك الرؤساء ورؤساء الوزراء السابقين.

وتدافع NSO Group باستمرار عن نفسها ضد الاتهامات بارتكاب مخالفات مدعية أن منتجاتها تستخدم لمحاربة الإرهاب.

وتقول الشركة إنها تبيع للوكالات العسكرية والاستخباراتية. وقد سخرت من نتائج مشروع بيغاسوس ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

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