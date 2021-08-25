سامسونج تستطيع تعطيل أجهزة التلفاز عن بعد

دبي - يزن راشد - كشفت شركة سامسونج أنه يمكن تعطيل أجهزة التلفزيون الخاصة بها عن بعد إذا اكتشفت الشركة أن الوحدات قد سرقت.

وتسمى الميزة Television Block، وتقول الشركة إنه تم تنشيطها مؤخرًا في جنوب إفريقيا بعد أخذ عدد من أجهزة تلفزيون سامسونج من مستودع الشركة خلال موجة الاحتجاجات والاضطرابات الشهر الماضي.

ويهدف نظام الحجب إلى تنفيذه فيما يتعلق بأجهزة التلفزيون التي حصل عليها المستخدمون من خلال وسائل غير قانونية وفي بعض الحالات، تمت سرقتها من مستودعات الشركة.

والهدف من هذه التكنولوجيا هو التخفيف من إنشاء أسواق ثانوية مرتبطة ببيع البضائع غير المشروعة، في كل من جنوب إفريقيا وخارج حدودها.

وتقول الشركة إن التكنولوجيا محملة مسبقًا عبر جميع منتجات Samsung TV وتضمن أن أجهزة التلفزيون لا يمكن استخدامها إلا من قبل المالكين الشرعيين مع إثبات الشراء.

ومع ذلك، ليس من الواضح من وصف الشركة ما إذا كانت الميزة مخصصة لمكافحة السرقات على نطاق واسع فقط، أو ما إذا كان يتم استخدامها لمساعدة المستهلكين الأفراد.

ولكي تعمل وظيفة Television Block، تحتاج الشركة إلى معرفة الرمز التسلسلي للوحدة المسروقة. وعندما تتصل الوحدة المسروقة بالإنترنت، فإن الشركة تتحقق من رمزها التسلسلي عبر قائمة موجودة ضمن خوادمها وتعطل جميع وظائف التلفزيون إذا وجدت تطابقًا.

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سامسونج تعطل أجهزة التلفاز عن بعد

من المفترض أن يكون حظر أجهزة التلفزيون المسروقة في جنوب إفريقيا سهلاً نسبيًا. إذ تم أخذها من مستودع الشركة الخاص، وتتبع الشركة مخزونها.

ومن المحتمل أن يكون العميل العادي الذي سرق جهاز تلفازه قادرًا على إبلاغ الشركة عن الرمز التسلسلي لتعطيله عن بعد. ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة تقدم أو تخطط لتقديم مثل هذه الخدمة.

ومع ذلك، تقول الشركة إنه في حالة حظر أحد أجهزة التلفزيون الخاصة بها في جنوب إفريقيا عن طريق الخطأ. فإن بالإمكان رفع الحظر عن طريق إرسال إثبات الشراء إلى البريد الإلكتروني [email protected]

وقالت الشركة: تماشيًا مع قيمنا للاستفادة من قوة التكنولوجيا لحل التحديات المجتمعية. نعمل باستمرار على تطوير وتوسيع المنتجات الاستراتيجية في قسم الإلكترونيات الاستهلاكية لدينا. وتزويدها بأمان من الدرجة الدفاعية المصمم خصيصًا لهذا الغرض. وذلك من خلال أدوات عمل مبتكرة وبديهية مصممة لعالم جديد.

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