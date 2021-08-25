دبي - يزن راشد - نشرت شركة جوجل هذا الأسبوع نسخة محدثة من موقعها على الويب “كيف يعمل البحث“، الذي يتضمن مجموعة من الرؤى والروابط لتوفير مزيد من المعلومات حول خوارزميات التصنيف المتطورة باستمرار، التي يمكن أن تساعدك في فهم ما يجب أن تفعله بشكل أفضل لمطابقة أنظمتها.

وفي حال كنت تتطلع إلى الحصول على فهم أفضل لكيفية تصنيف الشركة لنتائج بحثها، وكيف يمكنك مواءمة نهجك للمحتوى مع عوامل الاكتشاف الرئيسية من جوجل، فإن إلقاء نظرة على الموقع تفيدك.

ويغطي الموقع المصغر جميع جوانب عملية البحث في جوجل. وبالرغم من أنه يستهدف القراء العامين، وليس محترفي تحسين محركات البحث على وجه التحديد، ولكن الموقع يساعد في توفير مزيد من الأفكار حول عمليات تصنيف الشركة وما تبحث عنه في محتوى الويب.

وتضمنت الشركة الموقع لمحات عامة أساسية عن كل عنصر من عناصر الترتيب، بما في ذلك، على سبيل المثال، لماذا تستخدم مطابقة آلية للكلمات الرئيسية.

وقالت الشركة: كل يوم، خمسة عشر في المئة من عمليات البحث هي تلك التي لم نرها من قبل. لذلك نستخدم أنظمة تلقائية لتزويدك بالمعلومات الأكثر صلة وموثوقية التي يمكننا العثور عليها. لمساعدتك في العثور على ما تبحث عنه، تأخذ الأنظمة في الاعتبار العديد من العوامل، بما في ذلك الكلمات الموجودة في استعلامك ومحتوى الصفحات وخبرة المصادر ولغتك وموقعك.

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جوجل تحدث الموقع الذي يشرح كيفية عمل البحث

يتضمن الموقع أيضًا مؤشرات أساسية حول استخدام الكلمات الرئيسية. وكيف تقوم خوارزمياتها بترتيب مدى ملاءمة الكلمات الرئيسية بناءً على كل استعلام.

وقالت: إذا ظهرت هذه الكلمات الرئيسية عبر الصفحة أو إذا ظهرت في العناوين أو المتن الأساسي للنص. فقد تكون المعلومات أكثر صلة.

كما يوضح أيضًا أساسيات الروابط الخلفية، وكيف تتعامل جوجل مع قيمة الروابط من حيث الترتيب: أحد العوامل العديدة التي نستخدمها للمساعدة في تحديد ذلك هو فهم ما إذا كانت مواقع الويب البارزة الأخرى ترتبط أو تشير إلى المحتوى. لقد أثبت هذا غالبًا أنه علامة جيدة على موثوقية المعلومات.

ويتضمن الموقع أيضًا ملاحظات حول تحديثات البحث الأحدث من الشركة. بما في ذلك تغيير Core Web Vitals الذي قدمته في شهر مايو.

وتعتبر المعلومات الرئيسية المذكورة سطحية إلى حد ما، إذ إنها لا تدخل في الجوانب التقنية لتحسين SEO. ولكن الموقع يقدم بعض الأفكار الجيدة حول العناصر الأساسية لترتيب البحث، وما يجب مراعاته في نهج تحسين محركات البحث.

ولكن يمكن أن تتغير هذه المعلومات بسرعة. وتشير الشركة إلى أنها أجرت أكثر من 4500 تحسين بشأن البحث في عام 2020 وحده.

وإذا كنت تتطلع إلى الحصول على رؤى أكثر تحديدًا بشأن تحسين محركات البحث SEO، فإن الشركة لديها أيضًا منصة البحث المركزية، التي توفر مزيدًا من النصائح المتعمقة والخبراء من مشرفي المواقع ذوي الخبرة، إلى جانب مقاطع الفيديو التعليمية وأفضل ممارسات تطوير الويب وما إلى ذلك.

ولكن إذا كنت بحاجة إلى نقطة بداية، فإن موقع ويب “كيف يعمل البحث” المحدث هو نظرة عامة قوية. ويمكن أن يساعدك في تحسين فهمك لكل عنصر.

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