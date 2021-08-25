شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه وضعى Super Duper Secure Mode من مايكروسوفت فى متصفح Edge؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور فريق أبحاث ثغرات متصفح مايكروسوفت وضع جديد بمتصفح Edge لجعله أكثر أمانا، والذى يعرف بـ "Super Duper Secure Mode"، والذى يساعد في جعل الأمر أكثر صعوبة على المهاجمين الذين يحاولون استغلال الأخطاء في متصفح مايكروسوفت عن طريق إيقاف تشغيل بعض التحسينات.

وضع "Super Duper Secure Mode" يوفر هذا الوضع ايقاف تشغيل ميزة لمحرك جافا سكريبت الخاص بـ Edge والتي تهدف إلى جعل رمز موقع الويب يعمل بشكل أسرع، وتسمى هذه التقنية Just-In-Time (أو JIT)، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تساعد في تحسين الأداء، إلا أنها معقدة للغاية، وهذا يجعل من السهل على الأخطاء التسلل.

ويشير منشور المدونة إلى أن تعطيل JIT يمكن أن يؤدي إلى انخفاض درجات أداء جافا سكريبت بشكل ملحوظ، لكن الفريق يقول إنه في العالم الحقيقي، لا يلاحظ الناس عادةً فرقًا كبيرًا، يمكنني على الأقل دعم ذلك إلى حد ما، وقد لاحظ فريق مايكروسوفت أنه يبحث في جعل الوضع ذكيًا من خلال تشغيله وإيقاف تشغيله للحماية بناءً على المخاطر التي قد يمثلها موقع الويب، أو مدى كثافة الموارد.