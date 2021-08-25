شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Waymo تبدأ اختبار السيارات ذاتية القيادة مع الجمهور فى سان فرانسيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة Waymo التابعة لشركة جوجل، السماح لبعض سكان مدينة سان فرانسيسكو أخذ جولات في سياراتها الرياضية متعددة الأغراض ذاتية القيادة وتأمل في تشغيل القيادة الذاتية لأي شخص في المدينة في أقل من السنوات الثلاث التي استغرقها إطلاقه في سوقها الآخر الوحيد.

ويُظهر إعلان وايمو يوم الثلاثاء عن وضعها وخططها في سان فرانسيسكو الطول المتبقي قبل أن يصبح النقل بدون سائق أمرًا شائعًا، فيما تخدم سيارات Jaguar I-PACE SUV الكهربائية بالكامل في البداية الأجزاء الغربية والجنوبية السكنية من المدينة، بما في ذلك ريتشموند وبرنال هايتس، ويجلس المشغلون في مقاعد السائق ويضعون أيديهم على ركبهم - لكنهم على استعداد للتوجيه في حالات الطوارئ.

ويمكن لأي شخص الاشتراك في تطبيق Waymo لاستدعاء الركاب، على الرغم من أن الشركة تختار يدويًا من تختاره مع توقع أن تنمو القائمة تدريجياً لتصل إلى مئات الأشخاص، لكن تمنعهم Waymo من مناقشة الرحلات علنًا.

فيما أقر سام كانسارا، كبير مديري المنتجات في شركة Waymo ، أن المركبات ذاتية القيادة يتم طرحها بشكل أبطأ مما تصورته شركة Waymo والعديد من منافسيها في الأصل، وقال كانسارا: "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به"، "هذه خطوة نحو البدء الآن في الحصول على مزيد من المعلومات حتى نتمكن من توجيه خارطة الطريق الخاصة بنا."

وتريد الشركة ملاحظات من الأشخاص ذوي الخلفيات المختلفة واحتياجات التنقل. وتتوقع من العديد من الدراجين أن يفكروا في التحديات المتعلقة بالتنقل وإيقاف التشغيل بسبب مساحة الرصيف المحدودة في سان فرانسيسكو ومواقف السيارات المزدوجة المتفشية.