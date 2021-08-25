شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Waymo تبدأ اختبار السيارات ذاتية القيادة مع الجمهور فى سان فرانسيسكو والان مع تفاصيل الخبر
ويمكن لأي شخص الاشتراك في تطبيق Waymo لاستدعاء الركاب، على الرغم من أن الشركة تختار يدويًا من تختاره مع توقع أن تنمو القائمة تدريجياً لتصل إلى مئات الأشخاص، لكن تمنعهم Waymo من مناقشة الرحلات علنًا.
فيما أقر سام كانسارا، كبير مديري المنتجات في شركة Waymo ، أن المركبات ذاتية القيادة يتم طرحها بشكل أبطأ مما تصورته شركة Waymo والعديد من منافسيها في الأصل، وقال كانسارا: "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به"، "هذه خطوة نحو البدء الآن في الحصول على مزيد من المعلومات حتى نتمكن من توجيه خارطة الطريق الخاصة بنا."
وتريد الشركة ملاحظات من الأشخاص ذوي الخلفيات المختلفة واحتياجات التنقل. وتتوقع من العديد من الدراجين أن يفكروا في التحديات المتعلقة بالتنقل وإيقاف التشغيل بسبب مساحة الرصيف المحدودة في سان فرانسيسكو ومواقف السيارات المزدوجة المتفشية.