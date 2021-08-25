شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يفرض على روبوت موسيقي شهير عدم الاتصال بالإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل في اتخاذ إجراءات صارمة ضد روبوتات موسيقى Discord حيث أرسل عملاق البحث طلب وقف وكف عمل الروبوت لأصحاب Groovy Bot الشهير، والذي يتيح لمستخدمي Discord تشغيل الموسيقى من مقاطع فيديو يوتيوب ويتم تثبيته على أكثر من 16 مليون خادم Discord، تريد Google اختفاء الخدمة في غضون سبعة أيام، ويلتزم Groovy بإغلاق الروبوت الخاص به في 30 أغسطس حسبما نقل موقع The verege.

وأكدت جوجل أنها اتخذت إجراءً في هذه الحالة: "لقد أبلغنا Groovy بانتهاكات شروط الخدمة الخاصة بنا، بما في ذلك تعديل الخدمة واستخدامها لأغراض تجارية"، كما كتب متحدث باسم يوتيوب، مضيفًا أن واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها مخصصة للمطورين الذين الامتثال لشروط الخدمة.

وقال نك أميرلان، مالك جروفي بوت، في رسالة تعلن الإغلاق:"لقد كان Groovy جزءًا كبيرًا من حياتي على مدار السنوات الخمس الماضية، لقد بدأ الأمر لأن روبوت صديقي امتص وأعتقد أنه يمكنني صنع واحد أفضل".

ويقوم Groovy Bot بمصادر الموسيقى من YouTube ويسمح لمستخدمي Discord بتشغيلها ومشاركتها في الخوادم حيث تم تثبيت الروبوت.

ويسمح Groovy Bot بحفل استماع اجتماعي على Discord ، باستخدام الصوت من مقاطع فيديو YouTube، وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنه يضم أكثر من 250 مليون مستخدم.

قال أميرلان: "لست متأكدًا من سبب قرارهم إرسال وقف وكف الآن"، "لنكون صادقين، ربما لم يكونوا على علم بذلك."

بينما يدعم Groovy Bot سبوتيفاى ويوتيوب وساوندكلاود وغيرها من الخدمات، "ما يقرب من 98% من المقطوعات التي يتم تشغيلها على Groovy كانت من يوتيوب"، كما يعترف Ammerlaan، قد يعني تحرك جوجل لفرض Groovy Bot في وضع عدم الاتصال أننا سنرى الآن إجراءً مشابهًا ضد مالكي برامج Discord الأخرى.