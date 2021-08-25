“لينوفو” تطلق كمبيوتر “Chromebook 300E”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 04:09 مساءً - كشفت شركة لينوفو، أكبر شركة مصنعة لأجهزة الكمبيوتر في العالم،اليوم الأربعاء، النقاب عن كمبيوتر ”Lenovo Chromebook 300E“ المحمول، ذا التكلفة المنخفضة والتصميم المتين.

ويحتوي الكمبيوتر الجديد على معالج ”AMD“ ودعم اتصال الـ4G، ويمكنك شراؤه من خلال شركة ”AT&T“ الأمريكية.

وبالنسبه للمواصفات، يحتوي كمبيوتر ”Lenovo Chromebook 300E“ على شاشة بقياس 11.6 بوصة محمية بزجاج ”Gorilla“ المتين المقاوم للصدمات، ويتم توصيل الشاشة بلوحة مفاتيح مقاومة لانسكاب السوائل عبر مفصلتين بزاوية 360 درجة تسمحان بطيه مرة أخرى إلى جهاز لوحي.

وسيتم تشغيل جهاز ”Chromebook“ الجديد بواسطة معالج ”AMD“ ثنائي النواة ”AMD 3015Ce“، وهذا يجعل الجهاز الجديد أول جهاز ”AMD Chromebook“ مزود بتقنية ”LTE“، وفقا لـ ”Chrome Unboxed“.

ويحتوي الكمبيوتر الجديد على بطارية بقوة 47 واط في الساعة، وتتعهد شركة لينوفو بأن تدوم لمدة يوم دراسي، كما يحتوي على 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 غيغابايت من سعة التخزين.

أما بالنسبة للمنافذ، فإن الجهاز يحتوي على منفذ إدخال ”USB-C“ على اليسار جنبا إلى جنب مع منفذ ”USB-A“ ومقبس ميكروفون وسماعة رأس وفتحة بطاقة ”MicroSD“.

ويوجد أيضا منفذ ”USB-A“ ثانٍ على اليمين جنبا إلى جنب مع منفذ ”HDMI“، وكاميرا ويب بدقة 720 بكسل أعلى الشاشة، لديها غطاء خصوصية يمكنك تحريكه عندما لا تكون الكاميرا قيد الاستخدام.

ويتوفر جهاز ”Lenovo Chromebook 300E“ للبيع مقابل 419.99 دولار أمريكي، وسيبدأ الطلب المسبق في 10 سبتمبر/أيلول المقبل، وسيكون متاحا للشراء عبر الإنترنت وفي المتاجر في 28 سبتمبر/أيلول.

وفي يوليو/تموز الماضي، طرحت شركة لينوفو جهاز ”Lenovo Tab P11“ اللوحي، ويأتي جهاز Lenovo Tab P11 اللوحي في متغير واحد لشبكة LTE، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، كما يتوفر الجهاز باللون الرمادي البلاتيني، ويبلغ سعره 24999 روبية هندية (336.32 دولار أمريكي).

ويتميز الجهاز اللوحي بلوحة ”IPS LCD TDDI“ بقياس 11 بوصة بدقة 2000 × 1200 بكسل (2K)، وذروة سطوع تبلغ 400 شمعة في المتر المربع، وطلاء مضاد لبصمات الأصابع، كما تم اعتماد الشاشة من قبل ”TÜV Rheinland3“ لتقليل الضوء الأزرق الضار، وتدعم أيضا إدخال القلم.

علاوة على ذلك، يتم تشغيل جهاز ”Lenovo Tab P11“ اللوحي بواسطة معالج ”Snapdragon 662 SoC“.

كما يأتي الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل مع تركيز تلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل ذات تركيز ثابت، ومكبرات صوت رباعية مع دعم ”Dolby Atmos“ وميكروفونين.