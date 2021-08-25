كم مرة يجب إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تحدث دينيس كوسكوف، المدير العام لوكالة المعلومات والتحليل “TelecomDaily”، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” حول عدد المرات التي يلتزم فيها إيقاف تشغيل الكمبيوتر تمامًا. وماذا يحدث إذا كان الجهاز في “وضع السكون” باستمرار.

وقال كوسكوف: “من غير المحتمل أن يعاني الكمبيوتر من الضغط في وضع السكون. لكن في وضعية العمل، يمكنك فتح عدد كبير من البرامج التي تشغل عمل المعالج”.

وتابع: “إذا تركت الكمبيوتر في وضع السكون خلال أسبوع العمل، فمن غير المحتمل أن يؤذيه ذلك”.

ومع ذلك، نصح كوسكوف بإعطاء الجهاز قسطا من الراحة من حين لآخر. وأشار إلى أنه مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، يجب تحويل الجهاز إلى حالة إيقاف التشغيل تمامًا لإعادة التعيين.

وفقًا للخبير، يمكنك إيقاف تشغيل الكمبيوتر أو إعادة تشغيله، ثم عند بدء تشغيله مرة أخرى، سيقوم النظام بتحميل المكونات الرئيسية المطلوبة فقط لبدء العمل الكامل.

وأكد أنه من الأفضل عدم ترك الكمبيوتر في المكتب في وضع السكون إذا تم تسجيل الدخول إلى النظام دون كلمة مرور أو طريقة أخرى لتحديد الهوية.