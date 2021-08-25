تكنولوجيا: صور مسربة تستعرض تصميم هاتف vivo X70 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لكشف النقاب عن سلسلة vivo X70، واليوم تأتي أحدث الصور المسربة لتقدم تفاصيل عن تصميم vivo X70 Pro.

توضح الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر @OnLeaks و91Mobiles اليوم تصميم هاتف vivo X70 Pro الذي ينطلق بعلامة Zeiss التجارية في الكاميرة.

وتؤكد الصور على أن الهاتف يأتي بكاميرة بتصميم مستطيل تتضمن 4 من المستشعرات مع فلاش LED، كما تتضم الشاشة بتصميم منحني وتضم ثقب في المنتصف للكاميرة الأمامية.

وتأتي فتحة شريحة SIM في الجزء السفلي من الهاتف، مع منفذ USB C للشحن، ومكبرات صوتية grille، مع ميكروفون رئيسي.

بينما يضم الإطار الجانبي للهاتف الزر الرئيسي مع زر التحكم قي الصوتيات، بينما يأتي الجزء العلوي من الهاتف بميكروفون ثانوي.

ولقد أكدت التفاصيل التي جاءت من منصة جوجل بلاي على أن هاتف vivo X70 Pro يأتي بشاشة بدقة 1080 في 2376 بيكسل، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Dimensity 1200، ونظام تشغيل Android 11.

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