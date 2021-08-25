تكنولوجيا: موتورولا تعلن رسمياً عن هاتف Moto G50 5G برقاقة معالج Dimensity 700

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا رسمياً اليوم عن هاتف Moto G50 5G الذي ينطلق بمعالج Dimensity 700 وسعر 289 دولار.

يتميز هاتف Moto G50 5G بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، بجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 13 ميجا بيكسل.

كما ينطلق هاتف Moto G50 5G برقاقة معالج Dimensity 700، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

وتقدم موتورولا هذا الإصدار بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم شحن بقدرة 15W، وينطلق الهاتف بواجهة My UX مع نظام تشغيل Android 11، ويضم مدخل للسماعات، مع NFC.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Moto G50 5G بألوان الأخضر، والرمادي، على أن ينطلق بسعر 289 دولار في سوق استراليا.

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