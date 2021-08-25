شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا: لن نتخلى عن التزامنا بإغراق المحطة الفضائية الدولية بعد نفاد طاقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير مجموعة "روسكوسموس" الروسية للأنشطة الفضائية، دميتري روجوزين، أن روسيا لن تتخلى عن التزامها بإغراق المحطة الفضائية الدولية بعد نفاد طاقتها حتى في حال الانسحاب من المشروع وفقا لما نقلته RT.

وقال روجوزين، في حديث لإذاعة "صدى موسكو"، الثلاثاء: "الجناح الأمريكي ليس جديدا كذلك، لهذا السبب يمكن أن ننفصل مع أن نضمن قبل ذلك إغراق المحطة الفضائية الدولية.

وسبق أن أعلن روجوزين أن مركبات "بروجريس" الروسية هي الوسيلة الوحيدة في العالم حاليا التي تستطيع ضمان قدرة المحطة الفضائية الدولية على تنفيذ المناورات.

وتنقضي فترة استغلال المحطة الفضائية الدولية عام 2024، وتخوض روسيا محادثات مع الشركاء في المشروع حول تمديد هذه الفترة.