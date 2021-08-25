شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تتيح خدمة جديدة للشراء من منصتها مباشرة.. وكايلى جينر بمقدمة التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "تيك توك" أنها ستتيح لمستخدميها قريبا، الشراء مباشرة للسلع المعروضة من منتجى محتويات على المنصة، فى خطوة جديدة تدعم جهود إنشاء منظومة متكاملة على هذا التطبيق، وذلك فى سياق الشراكة التى أطلقت في أكتوبر 2020 مع "شوبيفاى" التى تقوم بإطلاق أنشطة إلكترونية لعدد من العلامات التجارية.

وسيصبح متاح للبائعين إنشاء متجر مصغر على "تيك توك" وإدراج روابط تحيل مباشرة إلى المنتجات في أشرطة الفيديو المنشورة على المنصة التي تضم أكثر من مئة مليون مستخدم في الولايات المتحدة لا غير، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وستكون نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينير التى أطلقت ماركة لمستحضرات التجميل تقدر بمئات ملايين الدولارات من بين التجار الأوائل الذين سيسمح لهم استخدام هذه الخدمات الجديدة.

وقال بلايك تشاندلي رئيس قسم مشاريع الأعمال في "تيك توك" في بيان له "تسهّل هذه الإمكانيات الجديدة على الشركات، أيّا كان حجمها، إنتاج محتويات جذابة تشد المستهلكين إلى نقاط البيع على الإنترنت".

وتسعى غالبية شبكات التواصل الاجتماعى إلى الاستفادة من رواجها وإقبال المستخدمين، فى صفقات تجارية تشكل مع الإعلانات دعامة أساسية لقدرتها على الاستمرار، وتأخرت "تيك توك" التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية فى جنى عائدات مالية من محتوياتها، بالرغم من النمو الكبير الذى تشهده منذ سنتين، وتقديم "إنستجرام" و"سناب شات"، خاصية تتيح شراء المنتجات مباشرة من تطبيقها.