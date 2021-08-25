اتبعوا هذه الطريقة لدمج الصور في ملف PDF واحد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:11 مساءً - يوفر عليك دمج الصور الوقت والمساحة معًا، حيث يمكنك أن ترسل ملفًا واحدًا يحتوي على جميع الصور التي ترغب في مشاركتها، وتستطيع دمج الصور معًا وتحويلها إلى ملف PDF عبر أكثر من طريقة.

دمج الصور عبر أداة الطباعة في ويندوز

يوفر لك ويندوز أداة طباعة مجانية تستطيع دمج الصور معًا بسهولة ودون الحاجة إلى التعديل عليها أو تجهيزها.

وتعمل هذه الأداة بشكل افتراضي داخل ويندوز، وهي تأتي مدمجة معه لذا لن تحتاج إلى تثبيت أي أدوات خارجية لتشغيلها.

وتستطيع أداة الطباعة في الويندوز أن تطبع الصور عبر الطابعات الورقية أو أن تطبعها على شكل ملف PDF يتم حفظه في المكان الذي تختاره.

ويمكن لهذه الأداة طباعة ملفات وورد أو إكسيل وتحويلها إلى ملفات PDF أيضًا.

وتستطيع استخدام هذه الأداة عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى المجلد الذي يحتوي الصور التي ترغب في دمجها معًا، وبعد ذلك قم بتحديد هذه الصور.

ومن ثم اضغط بزر الفأرة الأيمن واختر طباعة من القائمة المنبثقة التي تظهر أمامك.

وبعد ذلك تظهر أمامك نافذة تعديل اختيارات الطباعة، حيث تستطيع عبرها تحديد عدد الصور الموجودة في الورقة الواحدة واتجاه الصور وحجمها أيضًا.

وعندما تنتهي من تحديد هذه الاختيارات قم بالضغط على زر طباعة لنقلك إلى نافذة اختيار الطابعة، حيث تحتاج لاختيار طابعة مايكروسوفت لملفات PDF.

وبعد ذلك يطلب منك الويندوز تحديد المكان الذي ترغب في تخزين الملف فيه.

استخدام المواقع المجانية

يمكنك استخدام مجموعة من المواقع المتنوعة من أجل دمج الصور في ملف PDF، وهي تتوفر بشكل مجاني عبر الإنترنت.

وتسمح لك هذه المواقع بالتعديل بشكل بسيط على الصور وإعدادات الملف الناتج مثل التحكم في حجم الملف وأبعاد الصور بداخله.

ويعتبر موقع JPG2PDF أحد أشهر هذه المواقع، حيث يستطيع دمج الصور معًا وتحويلها إلى ملف PDF أو عدة ملفات.

ويمكنك استخدام هذا الموقع في التحويل بين الصيغ المختلفة، حيث تستطيع تحويل ملف PDF إلى مستند نصي أو ملف صور بتنسيق JPEG.