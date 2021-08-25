تكنولوجيا: جوجل تدعم هواتف Pixel 6 بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Pixel 6 خلال الفترة القادمة، ولقد أكدت الرئيس التنفيذي لقسم Android في جوجل على خطط الشركة لدعم الإصدارات القادمة بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

كانت شركة جوجل قد أكدت في وقت سابق على خططها لإطلاق سلسلة Pixel 6 قريباً، على أن يدعم الإصدارات القادمة معالج Tensor.

ولقد نشر “Hiroshi Lockheimer” الرئيس التنفيذي لقسم الأندوريد في جوجل صورة على تويتر تؤكد على تقنية إستشعار البصمة التي تقدم في سلسلة Pixel 6.

وتستعرض الصورة تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة في وحدة Pixel 6 بنظام تشغيل Android 12، حيث يظهر رمز لتقنية إستشعار البصمة إلى أسفل آداة التوقيت في الجزء السفلي من الشاشة.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لقسم الأندوريد قد حذف الصورة لاحقاً من تويتر، إلا أن الصورة نشرت من جديد عبر مطوري XDA على حساب AndroidAuthority على منصة تويتر.

أيضاً تظهر لقطات الشاشة بدقة 1440 في 3200 بيكسل، إلا أن التسريبات تؤكد على أن الشاشة تدعم دقة عرض 1140 في 3120 بيكسل، كما تؤكد الصورة على دعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G.

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