تكنولوجيا: هاتف Red Magic 6S Pro ينطلق قريباً بمعالج Snapdragon 888 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت nubia إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على دعم هاتفها القادم Red Magic 6S Pro برقاقة Snapdragon 888 Plus.

تستعد nubia العلامة الفرعية لشركة ZTE لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب بعنوان Red Magic 6S Pro، ولقد كشفت الشركة عن بعض من مواصفات الهاتف من خلال عدد من الإعلانات التشويقية.

قدمت شركة كوالكوم شريحة Snapdragon 888 Plus بتحسينات في الآداء مع آداء أفضل في محرك الذكاء الإصطناعي بنسبة 20%.

ويعد هاتف الألعاب المرتقب Red Magic 6S Pro أحد إصدارات هذا العام المميزة برقاقة كوالكوم الجديدة، كما يأتي الهاتف بميزة التبريد النشط كما في الإصدار السابق، مع معدل تحديث في الشاشة 165 Hz.

أيضاً من المقرر أن يدعم نظام التبريد تحسين آداء رقاقة المعالج للحصول على آداء ثابت وأكثر كفاءة في الألعاب.

يذكر أن nubia حددت يوم 6 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Red Magic 6S Pro، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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