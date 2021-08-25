شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيقاف ظهور الإشعارات فى شريط الألعاب فى ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تلعب بألعاب إكس بوكس عبر حاسب يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 سواء من خلال خدمة Game Pass أو غيرها، فقد تلاحظ ظهور الإشعارات والنوافذ المنبثقة بكثرة في كل مرة تتخطى فيها مستوى ما في إحدى الألعاب.

وتظهر شركة مايكروسوفت هذه الإشعارات والنوافذ المنبثقة لإعلامك بكل ما هو جديد عن اللعبة، ولكن فى الوقت نفسه قد تقدم لك تجربة لعب سيئة للغاية مما يتحتم عليك تعطيلها.

إيقاف إشعارات فى Game Bar فى ويندوز 10

أسرع طريقة لتعطيل إشعارات الألعاب فى الحاسب من خلال تطبيق Game Bar المدمج فى نظام التشغيل ويندوز 10 الذى يتيح لك تسجيل مقاطع فيديو وأخذ لقطات الشاشة أثناء اللعب بألعاب الحاسب.

ويمكنك فتح التطبيق أثناء لعب لعبة ما من خلال الضغط على شعار ويندوز وحرف G في لوحة المفاتيح، وإذا إذا كان لديك ذراع تحكم Xbox 360 أو Xbox One متصل بالحاسب فإن بإمكانك الضغط على زر Xbox.

ومن أجل تعطيل الإشعارات التي تظهر لك أثناء اللعب بالألعاب اتبع الخطوات التالية:

عندما يكون Game Bar مفتوحًا فى الحاسب اضغط على أيقونة الترس بجوار أيقونة الزمن فى القائمة بالأعلى.

يؤدى هذا إلى فتح إعدادات Game Bar فى حاسب ويندوز 10.

فى شاشة الإعدادات اضغط على تبويب الإشعارات فى الجهة اليسرى من الشاشة.

فى الشاشة التى تظهر لك يمكنك الآن التخلص من الإشعارات التى لا تحتاج إليها.

يمكنك أيضا إخفاء الإشعارات عند اللعب في وضع ملء الشاشة الذى يتيح لك اللعب بالألعاب دون تشتت، بالإضافة إلى ذلك يمكنك تعطيل خيار المطالبة بإرسال الإشعارات بشكل عشوائى وتعطيل خيار سؤالك عن الملاحظات حول التطبيق.

وضمن تبويب Xbox Social هناك مجموعة من خيارات الإشعارات التي يمكنك تعطيلها مثل تلقى تنبيه عند وجود رسائل جديدة.

ويمكنك بشكل عام فى هذه النافذة مراجعة وتعطيل أو تمكين ظهور أي إشعارات ترغب بها والاحتفاظ بالإشعارات التى تريد تلقيها فقط.