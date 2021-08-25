شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 ميزات أمان أساسية يجب عليك تفعيلها فى آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر نظام التشغيل iOS الذي يشغل آيفون بأمانه الرقمى حيث نادرا ما يتم استهدافه بواسطة مجموعات القراصنة، وذلك بسبب تركيز شركة آبل على إضافة ميزات الخصوصية والأمان الرقمى باستمرار مع ترقية الميزات الموجودة سابقا، وفقا لما ذكره موقع البوابه العربية للأخبار التقنيه .

ومع ذلك، فإن هناك العديد من ميزات الأمان الرقمى التى يجب عليها تفعيلها فى هاتفك، خاصة إذا كنت تستخدم آيفون لأول مرة أو قمت بالتبديل من نظام أندرويد.

تقييد وصول التطبيقات إلى مكتبة الصور

عندما كان أحد التطبيقات يطلب الوصول إلى تطبيق الصور فى آيفون سابقا فإن لديك خيار الموافقة أو الرفض.

وقد يكون هذا غير مريح إذا كنت تريد تعديل صورة واحدة ولكنك لا تريد منح التطبيق وصولاً كاملاً إلى ألبوم الكاميرا.

ومن أجل ذلك قدمت آبل ثلاث خيارات للاختيار من بينها، وهى

تحديد الوصول إلى صورة واحدة أو السماح بالوصول إلى كل الصور أو عدم السماح.

وهذا الأمر مفيد وذلك لأن القدرة على السماح بالوصول إلى صور معينة هي أفضل الطرق للحفاظ على خصوصيتك.

تقييد وصول التطبيقات إلى موقعك

وهناك القليل من التطبيقات التي يجب عليك السماح لها بمعرفة موقعك الدقيق لكي تعمل بشكل صحيح مثل تطبيقات التنقل أو الخرائط، بينما التطبيقات الأخرى يمكنك تقييدها بحسب رغبتك للحفاظ على خصوصيتك.



وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق الإعدادات في آيفون.

اضغط على خيار الخصوصية ومن ثم حدد خيار خدمات الموقع.

فى الشاشة التى تظهر لك حدد التطبيق الذى تريد منحه إذن الوصول إلى موقعك.

إذا كنت لا تريد أن يعرف التطبيق مكانك بالضبط فإنه يجب عليك إيقاف خيار الموقع الدقيق.

بالنسبة للتطبيقات التي يجب أن تعرف موقعك في الوقت الفعلي فإن بإمكانك تشغيل خيار الموقع الدقيق.