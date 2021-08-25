شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن استعادة رسائل Snapchat المحذوفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Snapchat من بين أفضل تطبيقات الشبكات الاجتماعية التى تتيح لك مشاركة لحظاتك اليومية وقصصك ومحتوى ترفيهى مع عائلتك وأصدقائك ومتابعيك، وعلاوة على ذلك، يتم حذف الرسائل بما فى ذلك الصور ومقاطع الفيديو التى ترسلها أو تتلقاها تلقائيًا بعد مشاهدتها أو بعد 24 ساعة ما لم تحفظها، ومع ذلك، لا يزال بإمكانك استعادة رسائل Snapchat المحذوفة عن طريق طلب بيانات حسابك.

وبمساعدة ميزة Snapchat My Data، يمكنك طلب بيانات حسابك لاسترداد الرسائل المحذوفة. انتقل إلى صفحة بياناتي> حدد الرسائل المحذوفة ثم انقر على زر الاسترداد.

كيفية استعادة رسائل Snapchat المحذوفة؟

يمكن اتباع الخطوات المدرجة أدناه:

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Snapchat الخاص بك وافتح صفحة بياناتي.

- حدد خيار الرسائل التى ترغب فى استعادتها.

- اضغط على إرسال طلب الخيار.

- بمجرد تقديم طلبك، سيُطلب من فريق الدعم إعداد أرشيف لحسابك.

- بعد أن تصبح البيانات جاهزة للتنزيل، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني.

- سيكون للبريد الإلكترونى المستلم رابط تنزيل، انقر فوقه لتوجيهك إلى صفحة بياناتي.

- الآن، انقر فوق ملف mydata.zip لتنزيله على جهازك.

هل يمكن للشرطة استعادة رسائل Snapchat؟

- من خلال الإجراءات القانونية المناسبة، يمكن استرداد بعض المعلومات من قبل سلطات إنفاذ القانون.

هل مسح محادثة على Snapchat يمحوها للشخص الآخر؟

- لن يؤدى مسح رسائل Snapchat على هاتفك إلى مسحها من تطبيق المستخدم الآخر.

ما هى مدة بقاء الرسالة على Snapchat؟

- تحذف خوادم Snapchat جميع الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا بمجرد أن يشاهدها المستلم.

- يتم حذف جميع الرسائل ومقاطع الفيديو غير المفتوحة تلقائيًا بعد 30 يومًا من الخادم الخاص بها.

- يتم حذف الدردشات التى يتم إرسالها إلى المجموعات والتى تظل غير مفتوحة بعد 24 ساعة.

كيف يمكننى حفظ رسائل Snapchat؟

- افتح تطبيق Snapchat.

- اسحب لليسار لعرض قائمة الدردشة.

- اضغط على جهة الاتصال التى تريد الدردشة معها.

- الآن أرسل الرسالة.

- ستظهر رسالتك فى نافذة الدردشة.

- انقر فوق الرسالة التى أرسلتها وستتحول إلى اللون الرمادى والعريض.

- الآن ستكون الرسالة آمنة ولن يتم حذفها، نفس العملية التى يمكنك اتباعها للرسائل المستلمة.