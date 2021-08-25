تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات realme 8i قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات realme 8i الذي يأتي بمعالج Helio G96، وكاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

جاءت أحدث التفاصيل حول هاتف realme 8i عبر @OnLeaks، حيث أكدت التسريبات على أن الهاتف يضم شاشة بحجم 6.59 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 120Hz.

كما يأتي هاتف realme 8i برقاقة معالج Helio G96 مع كرت شاشة ARM Mali-G57 MP2، لذا لن يكون الأفضل في تجربة الألعاب.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف realme 8i يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، حيث من المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر سامسونج ISOCELL JN1 الذي يدعم بالفعل هواتف Redmi 10 و vivo Y33s.

المواصفات المتوقعة لهاتف realme 8i

شاشة LCD بحجم 6.59 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، ومعدل تحديث 120Hz

رقاقة معالج MediaTek Helio G96 بدقة تصنيع بدقة تصنيع 12 نانومتر وكرت شاشة Mali-G57 MC2.

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في LPPDDR4، وسعة تخزين 128 في UFS 2.2، كما يدعم التخزين في بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 11 وواجهة realme UI 2.0

مستشعر رئيسي ISOCELL JN1 بدقة 50 ميجا بيكسل، مع فلاش LED، ومستشعر B&W portrait بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4.

مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف

مدخل 3.5مم للسماعات

يتميز بسماكة 8.6مم، ووزن 194 جرام.

بطارية بقدرة 5000 mAh كما يدعم تقنية الشحن السريع.

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