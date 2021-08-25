شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية جدولة منشورات انستجرام من حساب احترافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تستخدم انستجرام كوسيلة للترويج لعملك أو علامتك التجارية، يمكن أن تكون جدولة منشوراتك في وقت مبكر طريقة مفيدة لمواكبة النشر بانتظام، حتى إذا لم تكن قادرًا على تخصيص وقت له كل يوم، وهناك خيار يمكنك به انجاز ذلك وهو Instagram Creator Studio، والذى نقدم لك خطوات استخدامه، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية جدولة منشورات انستجرام على حساب احترافي باستخدام Creator Studio

يمكن أن تكون الحسابات الاحترافية إما حسابًا تجاريًا، مخصصًا للشركات والعلامات التجارية، أو حساب Creator، مخصص لأي شخص لديه أكثر من 10000 متابع.

1. اربط حساب انستجرام الخاص بك بـ Creator Studio على فيس بوك، إذا لزم الأمر.

2. في Creator Studio، حدد Create Post، الموجود في الشريط الجانبي الأيسر، ثم اختر إما Instagram Feed أو IGTV.

3. قم بتحميل وإنشاء منشورك، بما في ذلك التسمية التوضيحية المطلوبة وعلامات التصنيف والإشارات.

4. اضغط فوق الزر لأسفل، الموجود بجوار الزر الأزرق "نشر".

5. في النافذة المنبثقة، حدد الجدول الزمني.

6. قم بإضافة تفاصيل الجدول التي تريدها، ثم اضغط فوق جدول.