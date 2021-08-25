شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تحديث برنامج تسلا للقيادة الذاتية "ليس رائعًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة Tesla، إن شركة تصنيع السيارات الكهربائية تعمل على تحسين التحديث الذى طال انتظاره لبرنامج القيادة الذاتية الخاص بها "بأسرع ما يمكن"، وغرد رجل الأعمال الملياردير بأن الإصدار 9.2 من النسخة التجريبية الكاملة للقيادة الذاتية "ليس فى الواقع رائعًا (فى رأيي)، لكن فريق الطيار الآلى / الذكاء الاصطناعى يحشد جهوده للتحسين بأسرع ما يمكن."

وقال "ماسك":" حاول أن يكون لدينا كومة واحدة لكل من الطرق السريعة وشوارع المدينة، ولكنها تتطلب إعادة تدريب ضخمة على شبكة NN."

وكانت تسلا قد خضعت مؤخرًا لفحص منظمى السلامة فى الولايات المتحدة، الذين فتحوا تحقيقًا فى نظام مساعد السائق الخاص بها بسبب الحوادث حيث اصطدمت سياراتها بسيارات الشرطة الثابتة وعربات الإطفاء.

كما دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى لجنة التجارة الفيدرالية للتحقيق فى تسلا، قائلين إنها تضلل المستهلكين وتعرض الجمهور للخطر من خلال تسويق أنظمة أتمتة القيادة الخاصة بها على أنها ذاتية القيادة بالكامل.